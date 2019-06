Nezastavím se. A někdy futsalovou ligu vyhraju, hlásí šéf Teplic Žák

„Ale ne, já jsem spokojený,“ nebrečí Michail Žák, prezident teplického Svarogu, nástupce čtyřnásobně druhé Balticflory. Ve finále jeho tým nestačil na rozparáděnou Spartu, podlehl jí 0:3 na zápasy.

Proč?

Sparta prostě byla lepší, zaslouženě vyhrála. Bohužel jsme kvůli zraněním nemohli odehrát adekvátně a kvalitně tři finálové zápasy. Kdybychom měli všechny hráče zdravé, vypadalo by to jinak.

Kdo nejvíc chyběl?

Máme šest hráčů zraněných, čtyři hráli pod injekcemi. Bylo vidět, že jsme neměli síly. Za celou sezonu, za celý život se to takhle nestalo, nesešlo. Ale nestydím se. Jsem hrdý na můj tým. Jsme druhý nejlepší mančaft v republice. Nikdo nevěřil, že budeme hrát finále.

ZPRAVODAJSTVÍ z finále futsalové ligy

Vážně vás neštve, že vám uniklo zlato, když po letech vyklidila trůn suverénní Chrudim?

My vyhráli základní část, porazili jsme Chrudim i Spartu. Nemáme se za co stydět, vážně ne. Že Chrudim nevyhrála, to je taky zasloužené. Sparta byla lepší i než ona.

Po letech je jiný mistr, co to pro český futsal znamená?

Je to jenom dobře. Chrudim dlouho sbírala české tituly, teď jim trochu spadl hřebínek z hlavy. Budou muset začínat od začátku. Možná potřebují nový stimul.

Vy máte ve sbírce už páté stříbro, jak to berete?

Tohle je nejdražší, nejlepší a nejkvalitnější ze všech, co jsem dostal. Ty čtyři předtím jsem bral spíš jako porážku, chtěli jsme vyhrát, sesadit Chrudim. Letos to bylo naopak, tohle je zlatý strop. Dostali jsme se do finále, nevěřili nám. Z jedné stránky je hrozné, že mám popáté druhé místo. Ale myslím, že někdy tu ligu vyhraju. Budu se snažit. Dokud ji nevyhraju, nezastavím se.

Měli jste v týmu hodně cizinců, byl v tom nějaký problém?

V první části sezony to bylo těžké, kouč David Filinger neměl takové zkušenosti, ale zvládl to. Pak dostal disciplinární trest, vystřídal ho Bruno Barbosa, což je Brazilec, který umí portugalsky a trošku rusky. Neviděl jsem žádný problém. Oba trenéři tomu dali strašně moc. A co se hráčů týká, všichni jsou tu pohodoví a dobří. Z většiny tým udržíme, jen dva tři hráče vyměníme.

Balticflora vzdala 1. ligu v září 2015 z finančních důvodů, co vás vedlo k obnově vrcholového futsalu v Teplicích?

Dva roky jsem odpočíval, ale bez futsalu moc nemůžu žít. Díky bohu jsem našel sponzora, sedli jsme si, spočítali, kolik můžeme dát dohromady. O rozpočtu mluvit nebudu, ale díky firmě Červa existujeme.