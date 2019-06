Futsalisté Sparty rozdrtili Teplice a mají první ligový titul

Sparta už v semifinále ukončila dvanáctileté panování Chrudimi, kterou vyřadila 3:1 na zápasy. V souboji o titul nedali svěřenci trenéra Beniho Simitčiho vítězi základní části Teplicím šanci, inkasovali pouze jednou v prvním duelu a sérii ovládli se skóre 16:1.

Severočeši přitom vstupovali do finále po 13 vyhraných zápasech za sebou, předchozí poslední porážku jim uštědřila v polovině ledna právě Sparta.

„Bylo dobře, že jsme do Teplic jeli za stavu 2:0, nebyli jsme pod žádným tlakem. Defenziva pracovala v celé sérii velmi dobře. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme v semifinále s Chrudimí dostávali hodně gólů, nebo slabším finálovým soupeřem. S Chrudimí by asi bylo finále těžší než proti Teplicím,“ uvedl sparťanský brankář Ondřej Vahala.