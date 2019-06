Vrátili jsme Teplice na vrchol, ale zlato tomu chybělo, štve kapitána

„Těší nás, že jsme vrátili teplický futsal na vrchol, jen tomu chybělo to zlato,“ mrzelo teplického kapitána Davida Černého.

V čem byla Sparta lepší? „Podle mě rozhodlo proměňování šancí, dva z těch tří finálových zápasů nebyly tak jednoznačné, ale Sparta byla lepší v produktivitě. Mrzí to o to víc, že po dlouhé době skončila vláda Chrudimi, ale musíme Spartě pogratulovat, byla lepší a titul si zasloužila.“ uznal Černý.

Teplice v závěru sezony postihla velká marodka, i kvůli ní vyznělo finále jednoznačně.

„Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Sparta nás prostě přejela a zaslouženě má titul. My jsme přitom vyhráli základní části, byli jsme výborně rozjetý, měli jsme nakročeno k titulu, ale bohužel jsme to nedotáhli,“ litoval teplický kapitán.

V posledním zápase v Teplicích se fanoušci obou táborů pošťuchovali a museli zasahovat pořadatelé, mezi hráči ovšem žádná řevnivost nebyla. Při předávání medailí si vzájemně vytvořili slavobrány, gratulovali si. „Pořád je to jen sport. Samozřejmě to mrzí, ale hrajeme druhou sezonu a hned máme stříbro, to není zase tak špatné.“