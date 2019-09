Futsalový nováček z Českých Budějovic začíná s mistrem

Těžší úvod je potkat nemohl. Jako nováček se představí na hřišti úřadujícího mistra. Po sedmnácti letech, kdy hrál nejvyšší futsalovou soutěž Český Krumlov, do ní ve 20 hodin vkročí i hráči Dynama PCO České Budějovice v Praze proti Spartě.

Čeká je gigant, se kterým se nemohou zázemím ani zkušenostmi měřit. „Role outsidera nám vyhovuje. Máme své zbraně a můžeme jen překvapit,“ říká kapitán týmu Radim Pouzar.

V sezoně 2018/2019 vyhrálo Dynamo druhou ligu i její Superpohár. Zvítězilo v devatenácti zápasech, dvakrát remizovalo a jen jednou prohrálo.

Nejvíce bodů Budějovičtí ztratili hned v prvních dvou kolech. Pak se rozjeli. I start v nejvyšší soutěži pro ně bude náročný. Po Spartě přivítají dalšího nováčka z Hodonína. V dalších zápasech pojedou k silným týmům, jako je Slavia Praha, Plzeň nebo vicemistr z Teplic. Ve druhém zápase doma znovu přivítají nováčka z Vysokého Mýta.

Až se tato část sezony odehraje, čekají na Jihočechy kromě Chrudimi i týmy, které v uplynulé sezoně skončily ve druhé polovině tabulky. „Věřím, že jsme s nimi schopni hrát o postup do play off. Máme dostatek zkušeností. Prvních šest týmů bude asi někde jinde,“ dodává Pouzar. Do čtvrtfinále půjde osm týmů z dvanácti.

Z kádru Dynama nikdo neodešel. Po ročním pobytu na Novém Zélandu se vrátil Karel Sláma a nově tým vede trenér Vojtěch Vejvar. Pokračují i zkušení exligisté Roman Lengyel, Luboš Pecka nebo Petr Benát.

Budějovická soupiska Brankáři: Štefan Beránek, David Pícha, Erik Jasenský. Obránci: Jiří Hrbáč, Jakub Hric, Stanislav Peterek, Radim Pouzar, Karel Sláma.

Útočníci: Petr Benát, Ondřej Hačka, Martin Jasanský, Roman Lengyel, Luboš Pecka, David Radouch.

„Jde nám hodně o týmovou atmosféru a ta nám funguje bezvadně. Máme i dostatek zkušeností, abychom to na hřišti zúročili,“ míní Pouzar.

V případě potřeby může tým sáhnout po mladých hráčích. Po postupu vznikl nově B-tým a je přihlášen do krajského přeboru. Budou ho tvořit hráči z akademie Dynama a krajských úrovní ve velkém fotbale. „Pokud nejvyšší soutěž udržíme a seženeme partnery, můžeme se časem pokusit uhrát s béčkem druhou ligu, aby mladí měli kvalitnější zápasy,“ říká kapitán.

Během letní přestávky se futsalisté Dynama zaměřili hlavně na taktické věci. Kondičně jsou všichni připraveni díky svému vytížení ve fotbale. Sehráli i dva přípravné zápasy.

Na konkrétní umístění ale Jihočeši nepomýšlí. „Přiznávám, že pár kluků je spíše pesimističtějších, ale máme konkurenceschopný tým,“ věří Pouzar.

Domácí zápasy bude hrát Dynamo tradičně v neděli od 19 hodin. V hale suchovrbenské Lokomotivy je pro ně připraveno nové označení hrací plochy přímo na futsal i světelná tabule, která v uplynulé sezoně vypadávala. „Za to děkujeme a těšíme se.“ Otazníkem ale zůstává, kde Jihočeši najdou zázemí v případě televizního zápasu nebo až přijedou nejlepší týmy.

Kapacita haly v Suchém Vrbném je totiž výrazně omezena. Na Spartu, Slavii, Teplice či Chrudim je jisté, že bude plno. „Proto je ve hře i sportovní hala,“ uvádí Pouzar.

Až se budou zápasy s nejlepšími týmy blížit, pokusí se Dynamo vyjednat výjimku, aby mohli diváci i na parkety ke hřišti. „Bohužel je možné, že to neprojde. Nechceme o diváky přijít, takže bychom pak museli do sportovky,“ dodal Pouzar.