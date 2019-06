Softbal fanoušky na šampionátu zaujal. K vidění byla i Haka

V pražských Bohnicích sledovalo jiskřivý zahajovací ceremoniál a následný duel 3 000 diváků.

Novozélanďané jim kromě špičkového sportu předvedli i pověstný zastrašující tanec Haka, známý především z ragby. „Trošku jsem se té atmosféry bál. Po zkušebních nadhozech to ze mě ale spadlo a snažil jsem se to využít pro sebe. Bylo super, když tribuna skandovala naše jména,“ pochvaloval si jedenadvacetiletý reprezentant Michal Holobrádek.

Češi už také stihli porazit Mexiko a v neděli pozdě večer po obrovském dramatu těsně podlehli Japonsku, když vedli 3:0, ale podlehli 3:4. Zničil je hlavně nadhazovač Hikaru Macuda. „Nečekali jsme, že nastoupí. On je opravdu výjimečný, dokáže skvěle měnit rychlosti, což je naprosto ojedinělé. Snažili jsme se na něj lépe časovat a pálit jeho pomalejší nadhozy, ale moc to nevycházelo,“ hodnotil český kapitán David Mertl.

„Vedení ze začátku nám mělo dodat klid, to se ale bohužel nepovedlo. Loni jsme nad nimi vedli dokonce 5:0, a stejně nás také na konci přetlačili.“

Další výzvou je Argentina

V pondělí Češi vyzvou v bohnickém Svoboda parku od 19.30 Argentinu, která je v tabulce skupiny A druhá, hned za Japonskem. V dalších dnech ještě na český výběr čekají Filipíny, Botswana a Kuba, skóre z těchto duelů bude rozhodující pro vysněný postup do play off.

„Zase nás teď čeká silný soupeř. S Argentinou jsme odehráli pět přípravných zápasů před mistrovstvím, vzájemně o sobě hodně víme. Doufáme, že to bude vyrovnané utkání. Snad se nám to ale podaří překlopit na naši stranu,“ věří Michal Holobrádek, elitní nadhazovač českého týmu. „Prohra s Japonskem není pro postup do play off velkou komplikací. Rozhodující duely nás ještě čekají.“

