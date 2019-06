Brzy vypukne svátek za milion dolarů. Brod se chystá na MS softbalistů

Reprezentant Holobrádek: Tady v Hippos aréně se mi hraje nejlíp „Těším se strašně moc.“ Tak přesně tuhle větu zopakoval český softbalový reprezentant Michal Holobrádek během rozhovoru o nadcházejícím mistrovství světa v Česku hned několikrát. Pokaždé přitom nasadil takový výraz, že o jeho slovech nebylo sebemenších pochyb. Pro jednadvacetiletého rodáka z Břeclavi, který v extralize obléká už řadu sezon dres havlíčkobrodských Hrochů, bude letošní šampionát z mnoha pohledů jedinečný. Vůbec poprvé se totiž při podobně velké akci představí před českým publikem. Navíc v několika zápasech i na brodském hřišti, na němž zná každý centimetr plochy. „Tady v Hippos aréně se mi prostě hraje nejlíp. Mám to tu moc rád. Snad přijde hodně lidí. Nemůžu se dočkat,“ svěřil se jeden z nejlepších nadhazovačů v Evropě, a podle řady odborníků už dokonce i ve světě. Před jak početnou kulisou už jste hrál?

Nejvíc asi před patnácti sty lidmi. A podobné to možná bude i teď v Brodě na naše domácí zápasy. Nebo aspoň doufám. Ptal jsem se, jaká je kapacita, a bylo mi řečeno, že nějakých tisíc míst na sezení a dalších tisíc či patnáct set na stání. Na kterého soupeře se těšíte nejvíc?

Úplně na všechny. Opravdu. Každý zápas pro mě bude výjimečný. Třeba hned ten první proti Novému Zélandu, který je sedminásobným mistrem světa. To bude určitě super zážitek. A pak se hodně těším na Japonsko, proti němuž hrajeme právě tady v Brodě. Věřím, že ho můžeme porazit. Říká se, že mezi Evropou a zbytkem světa je v softbalu pořád hodně velký rozdíl. Jaký je váš názor?

Myslím, že za poslední dobu jsme třeba konkrétně my hráči z Česka udělali velký výkonnostní skok. Jezdíme totiž do Ameriky na nejrůznější turnaje, kde se potkáváme s těmi nejlepšími ze všech. V čem nejvíc vám tahle konfrontace pomáhá?

Řekněme v určitém psychickém nastavení. Dřív jsme jezdili ven s tím, že se s těmi nejlepšími nemůžeme rovnat, ale teď si myslím, že už patříme na světovou úroveň. Otázkou je, zda to budeme umět prodat na hřišti. Berete start na šampionát i jako možnost říct si o nějaké skutečně zajímavé angažmá?

Asi nad tím takhle nepřemýšlím. Já se hlavně těším. Softbal jste začal hrát i díky staršímu bratrovi Jakubovi. Nezávidí vám teď malinko, že on se na šampionát nedostal?

Myslím, že určitě ne. Naopak, přeje mi to. On má teď stejně hodně náročnou školu, dělá fyziku a jezdí do Vídně, takže by nějaké přípravy ani nezvládal. Ale na zápasy se přijede podívat. Předpokládám, že i vaši rodiče. Nebo snad ne?

Jasně, mají lístky do Prahy i do Brodu. Taky se moc těší. Máte třeba slíbené nějaké dobré menu, pokud se vám bude dařit?

(směje se) Jo, to ona mi mamka určitě něco dobrého uvaří. Je moc hodná. Akorát asi bude zase brečet, to ona taky umí. Třeba když jsme vyhráli s Brodem první titul, byla hodně naměkko. Mluvil jste o bratrově škole, ale vy přece také studujete...

To je pravda, dělám Vysoké učení technické v Brně. Mám teď za sebou první rok. Studuju obor, který kombinuje informatiku a ekonomii, takže to je něco jako aplikace informačních technologií do různých modelů. To pro většinu obyčejných lidí zní skoro mimozemsky...

(směje se) Mě ale právě přesně tohle baví. Hlavně proto, že je tam hodně matematiky. A vůbec celkově je to moc zajímavý obor. Svoji softbalovou budoucnost zatím hodláte i nadále spojovat s Havlíčkovým Brodem?

Určitě. Ono se to dá totiž velmi dobře kombinovat se zahraničním angažmá. Třeba hned po šampionátu jedu stejně jako loni na dva měsíce do Ameriky. V tomhle má softbal výhodu. Eva Streichsbierová