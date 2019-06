Světový šampionát v Česku je vrchol kariéry, říká softbalista Korčák

Trenéři zveřejnili konečné nominace a v sedmnáctičlenné reprezentaci Česka nastoupí i čtveřice Patrik Kopečný, Jaroslav Breník, Patrik Kolkus a Jiří Korčák. Hráči hájící klubové barvy Žraloků z Ledenic.

„Pro většinu hráčů jde o vrchol kariéry. A nejen pro ně. Domácí turnaj bude maximem i pro trenéry a lidi, co se kolem softbalu v Česku pohybují,“ ujišťuje Jiří Korčák, který usiluje o první (základní) sestavu.

Ve vnitřním poli hlídá druhou a třetí metu, patří mezi rychlejší hráče a na odpalu má vysoké číslo úspěšnosti. Po mistrovství světa v Kanadě půjde o jeho druhý šampionát. „Cítíme, že teď nás sleduje i mimosoftbalová veřejnost. Zájem je velký a doma budeme chtít uspět.“

Korčákovým cílem je páté místo, kterým by Češi překonali historickou šestou příčku. „Osobně to beru tak, že pokud skončíme horší, budu hodně nespokojený,“ říká otevřeně.

Aby mohla domácí reprezentace atakovat své maximum, musí nejprve projít do play off. A už to bude náročné. Turnaj hraje 16 týmů rozdělených do dvou skupin. Z každé postoupí jen čtyři. Česko čekají boje s obhájci titulu a žebříčkově nejlepšími hráči světa z Nového Zélandu. Lepší postavení mají i třetí Japonci a pátá Argentina. To jsou spolufavorité skupiny i celého mistrovství.

Domácí tým je žebříčkově sedmý a v dalších zápasech se utká s Mexikem (9), Botswanou (13), Filipínami (17) a Kubou (24). „Bude záležet na detailech. Nesmíme chybovat,“ upozorňuje dále Korčák s tím, že na všechny soupeře si ale věří. „Zéland, Japonsko i Argentinu už jsme dokázali v minulosti porazit.“

Reprezentace udělala kvůli šampionátu velké změny v organizaci a přípravě. Například na turnaj do Mexika vyslala i svého skauta, který pořizoval nahrávky a sbíral potřebné informace. „Máme díky tomu přehled o nadhazovačích i pálkařích jednotlivých zemí.“

Pokud bude platit žebříčkové postavení, bude hrát o postupové čtvrté místo Česko právě s Mexikem. Do bojů ale mohou zasáhnout i další týmy. Botswana už porazila náš výběr na minulém mistrovství.

„Měli skvělého nadhazovače, který házel až o 10 kilometrů za hodinu rychleji, než je běžné. Tím nás dostali. Letos jsme už i na tohle připravení, protože jsme si v přípravě pozvali hodně zahraničních nadhazovačů.“

Velkým otazníkem a možná i černým koněm turnaje bude Kuba. Ještě nedávno málo známý tým, který v zaoceánské kvalifikaci porazil Argentinu i Kanadu. „O Kubě nějaké informace máme, ale více jí budeme sledovat až na turnaji,“ říká Korčák s tím, že Česko hraje s Kubou až závěrečný zápas. Posledním celkem skupiny A jsou Filipíny. „To by měl být papírově asi nejschůdnější soupeř.“

Korčák se kromě reprezentační a klubové přípravy soustředil i na další rozvoj. „Přes zimu jsem trénoval s kondičním koučem a využívám i psychologa. Mentální stránka má v softbale velký vliv na výkon.“

Před startem mistrovství sehraje reprezentace dva zápasy a turnaj. Jedna příprava se odehraje i na jihu Čech. Ve čtvrtek přijede do Ledenic Argentina. Pro hráče to bude dobrá prověrka a pro fanoušky půjde o první pozvánku na mistrovství Evropy 2020, které hostí právě Ledenice.

„Evropa u nás doma bude stejně velkou motivací jako letošní mistrovství světa. Samozřejmě se budu chtít v týmu udržet. Chci si zahrát před domácími fanoušky,“ dodává.

O nominaci si může hlasitě říct už letos. Pokud týmu výrazně pomůže k vysněnému pátému místu.