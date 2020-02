Blesková na trati, pomalá na startu. To musím zlepšit, ví Fernstädtová

dnes 13:39

Altenberg (Od našeho zpravodaje) - Jakékoli podmiňovací způsoby jsou ve sportu z principu zbytečné. Ale u ní se to prostě nabízí: na mistrovství světa skeletonistek předvedla Anna Fernstädtová druhou nejlepší jízdu dne, jenže na startu bývá nejpomalejší ze všech. Mít je aspoň o něco lepší, ztráta 0,77 sekundy na medaili by zmizela jako nic… „Je to škoda,“ uznává ona sama.