Už žádný dupot slůněte. Učila jsem se znovu běhat, říká Fernstädtová

Ty kousala pod vedením kondičního specialisty Josefa Andrleho. Že dupe jako slůně, jak ji hecoval? „Už se to zlepšilo,“ zasměje se Fernstädtová, jedna z velkých českých nadějí pro příští zimní olympiádu. „Křičet na mě nemusel. Hodně jsme bojovali s tím, že moc přemýšlím, že nemám pohyb ještě zautomatizovaný. Na rovince už možná běhat umím!“

Skeletonistka Anna Fernstädtová a její trenér Jeff Pain

Dívka s česko-německými kořeny nemá problém udělat si legraci sama ze sebe. Zároveň dobře chápe, jak podstatné pro ni zlepšení na startech je. Na letošním mistrovství světa je měla nejhorší ze všech – přitom jízdy předváděla druhé nejrychlejší.

V tom jí na pražském Olympu pomáhá rovněž speciální startovací rampa.

„Teprve jsem si ji vyzkoušela, ale je to dobrý. Pomůže mi, že je to s rozběhem a v pozici z kopce,“ oceňuje, jak pomůcka dokáže nasimulovat skeletonové prostředí: „Dneska jsme udělali osm startů a stačí. Už začíná únava.“

Zdá se, že rychlostní tréninky mají efekt. Ale k tomu bylo potřeba prakticky zahodit to, co se dělo předtím.

„Na začátku jsem se naučila běhat. Měla jsem strašně slabé kotníky a všechno ostatní, takže jsme na tom pracovali. Teď se teprve rozjede trénink na rozběhy,“ přibližuje. „Pokud by se mi povedlo zrychlit na startu o jednu nebo dvě desetiny, tak by to bylo fajn. Uvidíme, jak to bude na ledě.“

Jen pro srovnání: na zmíněném šampionátu v Altenbergu ji dělilo od medaile 0,77 sekundy - tedy zlepšení o 0,2 sekundy na každý start ze čtyř jízd.

„A navíc platí, že když naberete desetinu na startu, můžete být celkově v cíli pomalejší až o čtyři desetiny,“ dodává.

Každý detail se při divokých jízdách ledovým korytem počítá. A tak Fernstädtová kromě jiného zhubla, zhruba tři kila: „S trenérem Jeffem jsme doladili, jaký by měl být nejlepší poměr mé váhy a váhy skeletonu (dohromady musí činit 102 kilogramů). Teď půjde o to, jak to nejlíp bez stresu udržet během sezony.“

Tu by neměl – snad – narušit ani koronavirový blázinec. „Dobré je, že Světový pohár začíná v Evropě,“ oceňuje. „Jestli pak bude pokračovat v Americe, to nevím. Za dva týdny bychom měli vědět víc.“

Ona každopádně na start bude připravená. Na start sezony – i jednotlivých jízd.