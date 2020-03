Skeletonistce Fernstädtové pomůže i bývalý fyzioterapeut Ledecké

Novým členem jejího realizačního týmu se stal Jakub Marek, který dříve pečoval o tělo dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké.

„Jsem docela spokojená, všechny cíle jsem si splnila,“ hodnotila třiadvacetiletá Fernstädtová sezonu na setkání s novináři. Při návratu do Světového poháru skončila celkově devátá, potřetí se stala juniorskou mistryní světa a na světovém šampionátu žen v Altenbergu byla sedmá.

Do sezony přitom vstupovala s novými saněmi na skeleton a zpočátku se trápila. „Bylo to docela těžký, ale nakonec jsem si docela zvykla,“ řekla. „Je to, jako když sednete z kola na motorku, ze smartu do kamionu. To je extrém, ale i takové rozdíly jsou.“

Ke konci sezony testovala nové nože, které pomáhá navrhovat. Výrobci posílá požadavky. „To jsou už detaily,“ uvedla jen. Nechce konkurenci prozrazovat své nápady, jelikož na mistrovství světa měla dobrý pocit. „Fungovaly,“ doplnila.

Protože si zvykla na saně a zdá se, že i vývoj nožů jde správným směrem, má pro příští sezonu vyšší cíle. „Jezdit do šestky,“ prohlásila.

Má jistotu, že se bude se Švédkou Leslie Strattonovou dělit o rady trenéra Jeffa Painea. Kanadský stříbrný medailista z olympiády v Turíně 2006 by s nimi měl objet všechny závody, zatímco letos byl jen na některých. „Jsem ráda. Máme i výhodu a štěstí, že nám pomáhá s materiálem,“ těší Fernstädtovou.

V přípravě a na závodech s ní bude nově fyzioterapeut Marek, který skončil u Ledecké po senzačním úspěchu na hrách v Pchjongčchangu. „Postará se o všechno a bude nás víc, takže pomůže třeba při natáčení videa, což bude výhoda,“ řekla skeletonistka, která v roce 2018 přešla do české reprezentace z Německa.

Nejvíce pracovat musí na startech. V rozběhu s naskočením na saně za špičkou výrazně zaostává. „Fakt jsem je ale trénovala, i když to vypadá obráceně. Musím na tom dál zapracovat. Léto bude tvrdé,“ řekla. Pokusí se domluvit na spolupráci s Andrlem, u které se připravuje třeba hokejista Tomáš Hertl.

O co je pomalejší na startu, o to víc vyniká v ledovém korytu. Mnozí říkají, že má dáno shůry. „Že mám talent, ale hodně vycházím z gymnastiky a cítím vlastní tělo. Umím pracovat s tlakem a asi dobře dělám, co mi řekne trenér.“

V příští sezoně se pojede mistrovství světa v Lake Placid. Proto se po pár dnech vydá do USA, aby mohla na dráze testovat nože a nastavení skeletonu. „Američani jedou mistrovství, tak budu dělat předjezdkyni,“ řekla Fernstädtová.