Choupenitch bere lekce zpěvu a zápasy ze zahrady posílá do Itálie

S motivací šermíř Sokola Brno I nebojuje a už se těší, že vyrazí do Itálie za svým koučem, aby mohl od hvězdného Stefana Cerioniho hltat nové podněty. Sezona náhle skončila kvůli novému koronaviru v půlce března a nejspíše se rozběhne až v září, a to nejspíš jen v Česku.

„Myslím, že mezinárodní začne klidně i později. Jsem s tím smířený. Nejsem v pozici, že bych to mohl urychlit,“ řekl fleretista v online rozhovoru s médii, zprostředkovaným agenturou Sportegy.

Mezinárodní federace FIE šermíře informovala, že spustí soutěže, až budou mít všichni férové podmínky na přípravu. „Bude následovat tréninkové období a potom zkusí něco rozjet,“ doplnil bronzový medailista z předloňského mistrovství Evropy.

Přestože jsou první turnaje na obzoru nejdříve za pět měsíců, Choupenitch ani tak neztrácí zanícení a chuť do tréninku. „S motivací problém nemám. Cílem je další trénink a pořád se dá něco zlepšovat, abych byl připraven, až se to otevře. Nemám deprese nebo smutek,“ ujistil. Omezení v tréninku nahrazoval podle zvyku kreativně. Posilovnu si vytvořil v garáži. „Plnohodnotně jsem zlepšoval kondici, což mi pomůže v budoucnu,“ pronesl.

Vlastně jen navázal na své běžné chování. Je o něm známo, že mu nevadí ani alternativní podmínky a na turnajích si bez problémů zatrénuje na hotelovém pokoji.

Náladu mu zvedá stále se lepšící situace. A díky tomu i vidina odjezdu do Itálie a tréninku s novým koučem. Loni v říjnu se domluvil na spolupráci s olympijským vítězem ve fleretu ze Soulu 1988 Stefanem Cerionim.

„Cítil jsem, že potřebuju změnu, a on je jeden z nejlepších na světě. Bude to plodné,“ věří česká jednička. Od Cerioniho už si vyslechl spoustu nových rad. Pracuje na změně vzdálenosti i šermířské kondici. „Je toho spoustu, ale už se to projevuje a já jsem typ, který má rád nové informace. Rád se v tom babrám a získávám pohled z jiného úhlu,“ tvrdí.

S koučem je nyní alespoň v telefonickém spojení. Když například šermoval s Markem Totuškem na zahradě, souboj přenášel živě na webu. „Trenér mi pak dával rady. V každém období člověk může najít možnost, jak se zlepšovat,“ řekl Choupenitch.

Pětadvacetiletý brněnský rodák stíhá i pracovat na svém dalším koníčku, jímž je hudba. Před vydáním má další singl, navazující na jeho debut s názvem Víme oba.

„Ohlasy na první jsem měl vesměs pozitivní. Teď jsem trávil čas i ve studiu a psaním textu a dělá se mastering,“ řekl šermíř, jehož oba rodiče jsou operní pěvci. Na začátku omezení kvůli koronaviru dostával od táty lekce zpěvu. „Zapojila se i mamka a byla to hlavně sranda,“ prozradil Choupenitch.