Bezchybný Choupenitch na SP v Tokiu prošel přímo do hlavních bojů

Na oficiální testovací soutěži před olympiádou v příštím roce to pro účastníka předchozích her v Riu de Janeiro znamenalo přímý postup do sobotních vyřazovacích bojů pro 64 šermířů. Z kvalifikace jich postoupilo 16, stejný počet má tradičně jisté místo v hlavním pavouku na základě postavení ve světovém žebříčku. V rankingu FIE patří Choupenitchovi 26. místo.



Druhý český reprezentant v Tokiu Marek Totušek postoupil ze skupiny se dvěma výhrami, ale v prvním eliminačním zápase jej vyřadil Japonec Judai Nagano. V konkurenci 211 šermířů obsadil sedmnáctiletý talent 146. místo.