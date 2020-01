Šermíř Choupenitch porazil v Paříži světovou jedničku a skončil osmý

„V první řadě jsem vůbec rád, že jsem do turnaje nastoupil, protože jsem dva dny zpátky měl střevní potíže. Zvracel jsem, měl zimnici, v podstatě jsem nejedl dva dny a ztratil strašně moc energie. Nebylo to ideální a byl jsem rád, že jsem postoupil z kvalifikace a šermoval,“ uvedl Choupenitch v nahrávce pro média.

Před Foconim český šermíř vyřadil bronzového olympijského medailistu z Ria Timura Safina z Ruska, kterého zdolal 15:12 a porazil ho poprvé v kariéře. V druhém kole si poradil s domácím Vincentem Simonem 15:11.

„Po šermířské stránce jsme hodně spokojený, porazil jsem dobré šermíře. Foconi tady dvakrát v řadě vyhrál, nedávno vyhrál turnaj v Tokiu a je úžasné, že se mi ho podařilo porazit,“ těšilo Choupenitche.

Proti Itkinovi nastoupil jen 15 minut po souboji s Foconim. „Nástup jsem měl špatný, do zápasu jsem se vrátil a do konce byl napínavý. Mrzí mě to, ale jde se dál a čtvrtfinále tady je úžasný výsledek. Věřím, že příště medaile padne,“ řekl pětadvacátý fleretista světového žebříčku. „Jsem strašně rád, že to je tady, protože každý šermíř řekne, že nejhezčí turnaj je v Paříži.“

Pětadvacetiletý Choupenitch vstoupil do sezony 26. místem v Bonnu, v prosinci byl v Tokiu třináctý. Jeho nejlepším výsledkem v SP je druhá příčka v La Coruni v roce 2014.

Druhý český zástupce Marek Totušek těsně prohrál ve finále eliminace a obsadil 94. místo.