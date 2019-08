Šermující raper Alex. Choupenitch si text napsal v kavárně

Na internetu má právě premiéru jeho písnička Víme oba, ke které si napsal text a sám ji nazpíval. Pětadvacetiletý šermíř Sokola Brno I tvrdí, že si její produkcí splnil sen, a přestože si k hudbě od sportu jen odskočil, pomýšlí na pokračování na pěvecké dráze.

Předvede šerm i zpěv na náměstí Na tento páteční večer se do historického centra Brna chystá první šermířská exhibice pod otevřeným nebem, na které se domácí výběr, vedený Alexanderem Choupenitchem, utká s mezinárodní sestavou, složenou z vítězů Světového poháru nebo mistrů Evropy. Program doplní hiphopový DJ Wich a zazní i Choupenitchův song Víme oba, který DJ Wich produkoval.



„Texty si sám pro sebe píšu od svých jedenácti let. Poslední dva roky se pokouším texty zabudovat do instrumentálek, které si pouštím do sluchátek,“ shrnul svoji cestu do hitparád Choupenitch.

Právě takový byl i zrod jeho první „hotové“ písničky. Sedl si k ní v kavárně v Londýně, když odpočíval po tréninku. V lednu napsal text, následně si přes sponzora sehnal renomovaného hiphopera DJ Wiche jako pomocníka a v dubnu se vydal do nahrávacího studia.

Teď na začátku přípravy před novou sezonou má písničku i videoklip a Choupenitch odvážně tvrdí: „Doufám, že mi náleží hodnocení osm bodů z deseti. Deset z deseti nedávám nikdy ničemu. Osm z deseti bych si dal,“ počítá.

Hudební nadání má po rodičích

O svůj debut se Choupenitch snažil postarat stejně poctivě jako o nastartovanou sportovní kariéru. S choreografií ke klipu mu pomáhala twerkující tanečnice Aneta Antošová, natáčelo se 14 hodin a jen pro začátek klipu musel český olympionik udělat asi tisíc výpadů, což odpovídá výživné tréninkové jednotce.

„Na trénink jsem zvyklý 15 let, tělo zvládne pět až šest hodin denně. Tohle ale bylo jiné. Během natáčení jsme často na něco čekali, což bych přirovnal k závodům, kde mezi zápasy taky pořád na něco čekáme. Při sportu to nesnáším. Na natáčení to bylo ale super, uteklo to strašně rychle,“ řekl olympionik z Ria.

Videoklip k písni Alexandera Choupenitche:

„Mým záměrem bylo udělat něco dobrého. Něco, co mi splní sen. Hlavně chci ale rozšířit povědomí o mém sportu. Šerm si to zaslouží a tohle by mohlo pomoct oslovit lidi. Uvidí, jak holka tančí s fleretem, a řeknou si, že je to cool,“ přeje si český reprezentant s běloruskými kořeny.

Hudební nadání zdědil po rodičích, operních pěvcích. Sedm let hrál na klavír, a když ho maminka přihlásila na šerm, napřed se tomuto nápadu vzpouzel. Raději trávil volný čas za kulisami brněnského Janáčkova divadla, kde jeho rodiče účinkovali.

Rodina mu pomáhá i při jeho pěveckých začátcích. Například od otce Choupenitch ví, že když na dovolené nebo při tréninku s dětmi přijde o hlas, má inhalovat vincentku.

Alexander Choupenitch si splnil sen, natočil singl a videoklip.

Kvůli zpívání si ji s sebou nosí i na první tréninky v sezoně, kde dostává zabrat celé jeho tělo. „Na první trénink jsem šel šermířsky nevybouřený,“ přiznává s úsměvem.

„Na sezonu se mega těším. Čeká nás šest Světových pohárů, než se uzavře olympijská kvalifikace. Výchozí pozici pro postup přímo z žebříčku mám dobrou, ale těžko odhadovat. Tato část kvalifikace se uzavře příští rok na konci března v Anaheimu, a pokud to nevyjde, následuje ještě kvalifikační turnaj. Postupový klíč je hodně složitý,“ tvrdí šermíř.