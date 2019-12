Sáblíková před první pětkou v Nur-Sultanu: Všichni jezdí hrozně rychle

„Čeká mě první pětka sezony, docela se na ni těším, ale opravdu nedokážu říct, co od sebe můžu očekávat. Od Tomaszówa jsem totiž nešla do žádného tréninku naplno. Nechtěli jsme po mých zdravotních problémech nic riskovat, abych se opravdu dala do pohody,“ řekla Sáblíková.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka měla mezi prvním a druhým dílem SP zdravotní potíže a netrénovala. Přesto před dvěma týdny v Polsku ovládla závod na 3 000 metrů a při jubilejním 200. individuálním startu v SP si připsala padesátý triumf.

„Teď už se zdravotně cítím dobře, všechno by mělo být v pohodě. Na tréninku se mi jezdí docela fajn, ale přijde mi, že všichni okolo jezdí hrozně rychle. Třeba Kanaďanky po ledě úplně lítají, tak uvidíme, na co to moje fajn bude v pátek stačit,“ podotkla Sáblíková.

V Kazachstánu se chystá startovat i v nedělním závodě na 1 500 metrů. „Rozhodnu se ale až po pětce podle toho, jak se budu cítit,“ dodala.

V čele průběžného pořadí SP na dlouhých tratích je Carlijn Achtereekteová z Nizozemska, na kterou třetí Sáblíková ztrácí pět bodů. Nikola Zdráhalová je patnáctá.