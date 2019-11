Šíleně mě bolela stehna. Ani nevím, jak jsem dojela, smála se Sáblíková

Tušila jste, že by to mohlo být až takhle veselé?

Tohle jsem v hlavě vůbec neměla. Vůbec jsem nevěděla, jak pojedu, jestli vůbec dojedu do cíle, nebo co bude, protože nikdo včetně mě nevěděl, jak po té týdenní pauze budu reagovat. Včera jsem byla poprvé na ledě, jezdila jsem v háku za Niki (Nikolou Zdráhalovou). Od doktorů jsem ale dostala zelenou, což bylo důležité. Ale vůbec jsem netušila, jak na to tělo zareaguje.

ZPRAVODAJSTVÍ Souhrn 50. triumfu Martiny Sáblíkové

Zareagovalo výborně. O to hezčí emoce teď musíte prožívat, je to tak?

Pro mě jsou emoce už jen to, že jsem vůbec na bedně. Nastupovala jsem do závodu s tím, že si jdu hlavně pro body do Světového poháru. Že snad budu do osmičky, abych na dalším závodě mohla startovat mezi první osmičkou. To, že se to dneska povedlo, je neskutečné.

Zaznamenala jste 50. triumf při dvoustém závodu. Hezká čísla.

Jojo, obě jsou super. Ale ten dnešní závod po tom, co jsem prožívala minulý týden, a po tom nuceném volnu, kdy jsem nevěděla, jestli budu startovat, má pro mě o to větší cenu.

Jak jste se dokázala takhle skvěle vypořádat s týdnem bez tréninku?

Kolikrát když trénujete strašně moc, a pak si odpočinete, tak pak na tom ledě lítáte. Nemůžu říct, že by na mě viróza měla nějak extra špatný vliv. Ale když jen ležíte, jezdíte na kole, není to takové, jako kdybych se aspoň mohla jít svézt na led. Na druhou stranu jsem mohla mít nohy odpočatější. Jsem každopádně ráda za to, jak to dopadlo.

Kde jste při závodě čerpala sílu?

Už jen to, že jsem mohla jet, bylo pro mě super. A taky to, že za mnou všichni stáli. Říkali mi, že ať se rozhodnu jakkoliv, drží mi palce, což bylo strašně důležité. Přijel i můj fanklub, takže to mělo pořádnou šťávu.

Jak se momentálně po závodě cítíte?

Jsem pořád hrozně unavená. Po tom minulém týdnu jsem schopná spát dvanáct hodin, spala bych i přes den, takže je to takové zvláštní. Před závodem jsem se necítila špatně, nohy mě nebolely, ale po závodě je to jasné. Když člověk týden nic nedělá, a pak do toho takhle jde, je jasné, že budou nohy mimo provoz. Poslední kola mě šíleně bolela stehna, ani nevím, jak jsem je dojela.

Jaký bude váš další program?

Zbytek závodů tady vynecháváme, takže mě čeká akorát kolo. Jinak to bude odpočinkový víkend. A pak máme 14 dní na to, abych se připravila na další závody.