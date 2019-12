Opatrná Sáblíková. Záleží na Salt Lake City, do té doby si tělo musí hýčkat

Mohla. Ale chybělo jí pouhopouhých pět setin. V kazašském Nur-Sultanu skončila v pátek v pohárovém klání na 5000 metrů druhá.

Pětka je „její“ tratí, na které na olympijských hrách a světových šampionátech vybojovala od roku 2007 ohromující sbírku dvanácti zlatých medailí a jen jednou nalezla přemožitelku.



Přesto ji Novák i po druhém místě v Nur-Sltanu chválil: „Čas je vynikající (6:54,99), Kanaďanky celou sezonu lítají a Martina s nima válčí.“

Navíc aktuální olympijskou šampionku na této trati, Nizozemku Visserovou, porazila o 1,35 sekundy

S Blondinovou naopak prohrála v přepočtu o 60 centimetrů. „Což je na pětce hrozný kousíček, ale já jsem fakt spokojená,“ ujišťovala. „S tím, jak se mi jelo, i s tím, jak jsem v posledním kole ještě dokázala zrychlovat. Aspoň to bylo napínavé.“

TRIO NEJLEPŠÍCH. Martina Sáblíková (vlevo), Ivanie Blondinová a Isabelle Weidemannová po závodě na pět kilometrů v Nur-Sultanu.

Opět bude ve zlaté mlýnici, až tato rychlobruslařská sezona dospěje za dva měsíce ke svému vrcholu.

A o ten jediný vrcholný podnik v každém roce Sáblíkové v pokročilé fázi kariéry opravdu jde. Čím je starší, tím jednoznačněji má vytyčené ledové priority. Musí to tak být. Není nezničitelná.

Výzvou je šampionát

Celkové pořadí poháru na dlouhých tratích ovládla už dvanáctkrát, víckrát než kdokoliv jiný v historii. Po závodu v Nur-Sultanu se opět ujala vedení v průběžném pořadí seriálu. Ale ten už pro ni není stejnou výzvou jako dříve.

Martina Sáblíková a čísla 1. místo jí nyní patří v pořadí SP na dlouhých tratích.

jí nyní patří v pořadí SP na dlouhých tratích. 23 zlatých medailí má celkem ze ZOH a MS

má celkem ze ZOH a MS 50 závodů SP vyhrála, naposledy v listopadu v Tomaszowě



Zato vidina zlaté medaile z nejdůležitějšího klání roku ji stále žene do tréninkové dřiny.



Salt Lake City, 13.-16. února 2020, mistrovství světa na jednotlivých tratích. To je termín, k němuž se upíná.

„V minulosti se nám příprava na vrchol roku dařila. Snad to bude platit nadále,“ říká Novák.

V úvodu této sezony obsadila Sáblíková na Světovém poháru v Minsku čtvrté místo na 3000 metrů a až devatenácté na 1500 metrů. Následně prozradila, že ji v Bělorusku sužovaly žaludeční potíže a viróza. Odletěla na otočku do Česka na vyšetření krve, skoro týden netrénovala.

Ještě před rokem se po jejích nepřesvědčivých výsledcích v úvodu sezony ozývalo: Už na to nemá, ani výkonnost, ani zdraví, její kariéra se ocitla na sestupné dráze.

Což byl omyl. Obrovský omyl.

Tehdy však měla za sebou dva roky takřka nepřetržitých zdravotních potíží. Sama se obávala, že už z nich možná nikdy nevybředne.



Jenže pak předvedla obdivuhodný comeback mezi zdravé i na nejvyšší stupeň. Mimo led pochopila, že musí významně navýšit péči o své tělo, včetně rehabilitace, přibrala do týmu masérku, fyzioterapeuta. A na ledu vybojovala tři světové tituly a překonala tři světové rekordy. Prožila sezonu snů.

SBĚRATELKA. Martina Sáblíková se svými dvaceti zlatými medailemi kariéry z mistrovství světa. V minulé sezoně přibyly tři zatím poslední.

Proto se stala podle bookmakerů sázkových kanceláří také kandidátem číslo 1 na letošního českého Sportovce roku.

A proto po minském problematickém vstupu do nového ročníku Světového poháru na rozdíl od loňského roku zaznívalo: To vůbec nic neznamená, na vrchol sezony se zase dokáže připravit.

Její velký comeback v sezoně 2018-2019 obnovil víru v Sáblíkovou. Nejen u českých fanoušků, ale i u zahraničních expertů a médií.

Stvrdila ji v polovině listopadu v polském Tomaszowě, kde proměnila na trojce svůj 200. pohárový start v 50. vítězství, byť předchozí minské onemocnění jen tak tak doléčila.

„Sáblíková ukázala rychlým návratem na první příčku velkou odolnost i to, že se nevzdává snadno,“ vychvalovaly ji poté odborné stránky isu.org.



Neriskujeme

Novák ještě po páteční pětce v Nur-Sultanu doznával: „Bál jsem se, že ze stavu, ve kterém se nacházela v Minsku, se bude vymotávat mnohem déle. Není sice ještě stoprocentně zpátky, ale je zase zpátky.“

„Rok 2019 obnovil víru v Sáblíkovou. U fanoušků, ale i expertů a médií.“

Dokázala to přesto (nebo snad právě proto), že i po triumfu v Tomaszowě byla záměrně opatrnější. „Od Tomaszowa do Nur-Sultanu jsem radši nešla do žádného tréninku naplno,“ sdělovala. „Nechtěli jsme po předchozí nemoci nic riskovat, abych se dala do pohody.“



Také tato zvýšená opatrnost se datuje od minulé sezony. Je připravena v případě přílišné únavy či náznaků onemocnění pohárové závody i vynechávat. Stejně tak šetří se starty i některé soupeřky, například nyní Nizozemka Achtereekteová, která prohlásila: „Než abych podnikala tak dlouhou cestu do Nur-Sultanu, raději si odpočinu a pak zapracuji na formě na tréninkovém kempu v Collalbu.“

Co je to 32 let?

Sáblíkové je dvaatřicet. Pouze rychlobruslařská Věc Makropulos v podobě Němky Pechsteinové, která v 47 letech v pátek vybojovala 9. místo, je v elitní divizi na 5000 metrů starší než česká závodnice.

„Ale co je to pro vytrvalkyni 32 roků, to není žádný věk,“ tvrdí Novák.

Sáblíková už i v tomto věku vévodí historickým tabulkám mistrovství světa. Žádná jiná rychlobruslařka z něj nemá hodnotnější medailovou kolekci, ani její arcirivalka Ireen Wüstová, ani německá legenda Gunda Niemannová.

„Ale statistikami jsem se nikdy moc nezabývala, ty řeší a zkoumá trenér,“ vždy připomínala.

Její osobní motivace je nadále prostá: „Baví mě závodit. A vážím si každého umístění na bedně.“

Vyvrcholení kariéry si naplánovala do Pekingu 2022. Pod vlajku s pěti kruhy. Na své páté olympijské hry.

Po nich možná závodní kombinézu nadobro odloží. Takový scénář momentálně naznačuje.

Jenže... už v roce 2015 vážně hovořila o ukončení či přerušení kariéry po olympiádě v Pchjongčchangu 2018.

A stále je tady. Stále na stupních vítězů.