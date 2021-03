ALS se u fotbalistů vyskytuje ve vyšším procentu, říká dcera zesnulého hráče

Jde o vzácné nervosvalové onemocnění, jehož vlivem mozek postupně přestává ovládat veškeré svaly v těle. Člověk nakonec zcela ochrne, zatímco jeho vědomí zůstává netknuté. Na ALS zemřel v roce 2015 expremiér Stanislav Gross, před třemi roky proslulý fyzik Stephen Hawking, loni plzeňský fotbalista Marián Čišovský. A před čtrnácti lety taky Renátin tehdy 42letý táta. Už je to dlouho, ale vzpomínky jsou pořád živé.

Zachytila jste zprávu, že nový nadějný lék českého neurologa Martina Tolara na Alzheimerovu chorobu, který je už ve fázi testů, by mohl být účinný i na amyotrofickou laterální sklerózu?

Ano, má se za to, že léky na podobném principu by mohly být v budoucnu účinné i na ostatní neurodegenerativní onemocnění, nejen ALS. Zatím však žádná léčba, která by onemocnění ALS zastavila, neexistuje. Probíhá nicméně intenzivní výzkum.