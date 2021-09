Přestanu se hýbat a umřu, ale nad koncem nepřemýšlím, říká žena s ALS

Obyčejná neschopnost odklepnout na plese cigaretu. Nebo problém strčit mince do kapsy od riflí. Tak se u tehdy šestatřicetileté kuchařky Jarmily Mijovičové začala před asi šesti lety projevovat ALS. Ta tomu však nevěnovala pozornost.

„Kamarádka mi řekla, že jsou to karpály, že to měla také a že si je mám časem nechat operovat,“ popisuje. Až s odstupem času, po diagnóze, si uvědomila, že když nemohla otočit klíčem v zapalování auta, nebylo to tím, že měla zmrzlé ruce.