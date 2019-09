Je to pro mě univerzita života. Bývalý masér fotbalistů o vražedné nemoci

Fotbal

Dalších 9 fotografií v galerii Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety se u něj projevila zákeřná choroba - amyotrofická laterální skleróza. | foto: Michal Sváček, MAFRA

dnes 0:00

Jako vyhlášený masér povýšil Vladimír Mikuláš k fotbalové reprezentaci. Před téměř třemi lety, to mu táhlo na čtyřicet, začal ztrácet cit v levé ruce. Jako by se utrhl sval mezi palcem a ukazováčkem. Banalita, myslel si. Ukázalo se, že to je amyotrofická laterální skleróza, nemilosrdná a vražedná nemoc.

