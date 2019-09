Do války! Haku zná díky ragby každý: je nejslavnější, ale nikoli jediná

dnes 9:56

Obrovští chlapi se šíjemi silnými jako špalky se seřadili a od plic řvali: „Jsme připraveni, jsme na vrcholu sil. Ustupte stranou! Vyrážíme do války!“ Byli to ragbisté, nikoli však ti novozélandští. Probíhající mistrovství světa, jedna z největších sportovních akcí roku 2019, nabízí mnohem více než slavné All Blacks a jejich legendární rituál haka. V úterý ten svůj před zápasem s Ruskem vytáhl tým ze Samoy - a zase jste u toho měli pocit z cesty proti proudu času.