Příběh nejslavnějšího ragbisty. Lomu byl jako Pelé, jen míč nosil v ruce

Jako byste rozzuřeného slona pustili na rozkvetlou louku. Jonah Lomu měl ukrutnou sílu. Drapnul poskakující míč do levé ruky, pravačkou si odstrčil prvního soka a rozběhl se do akce, která vstoupila do sportovních dějin. Je to už skoro čtyřiadvacet let, kdy ramenatý superman z Aucklandu uhranul svět.

„Šílenec,“ obdivem vydechl anglický kapitán Will Carling.