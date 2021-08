Každý den byl výjimečný, ohlíží se plavec Šefl za olympijskými hrami

Třikrát kousal zklamání, to když mu o kousek unikl start na olympijských hrách v Pekingu 2008, Londýně 2012 i Rio de Janeiru 2016. Rok nezávodil kvůli dopingovému trestu, když mu kamarád na narozeninové oslavě nasypal do pití malé množství kokainu. Do bazénu se mohl vrátit až předloni. Ani to ale plavce Jana Šefla nezlomilo.