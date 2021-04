Šefl se na čtvrtý pokus dočkal. Poplave na olympiádě v Tokiu

Šefl už usiloval o start na OH v Pekingu 2008, kdy zaplaval limit pět dnů po konci nominačního období. Těsně mu pak unikla letenka do Londýna 2012 i o čtyři roky později do Ria de Janeiro.

O kvalifikaci do Tokia se pokoušel na třech mítincích v březnu a dubnu, kdy zaplaval B limit, ale áčko v hodnotě 51,96 nepokořil. To se mu povedlo až dnes při vítězství na Orca Cupu v Šamoríně, kde navíc o 10 setin sekundy překonal dvanáct let starý Rubáčkův český rekord.

Šefl tak bude pátým českým plavcem v Tokiu po Simoně Kubové, Kristýně Horské, Barboře Seemanové a Janu Mickovi.