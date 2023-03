Znakařka Kubová byla dvakrát druhá na silně obsazeném mítinku v Edinburghu

Na stovce výkonem 1:00,17 zaostala jen o 52 setin za svým českým rekordem. Nechala za sebou mimo jiné elitní evropské znakařky Kiru Toussaintovou z Nizozemska a Švédku Louise Hanssonovou. Zhruba půlsekundu za vlastním tuzemským maximem byla i na poloviční trati, padesátku prolétla za 28,33 sekundy. Znovu porazila i Toussaintovou.

Výkony ve Skotsku Kubovou nadchly. „Vůbec jsem nečekala, že bych se tady mohla přiblížit jedné minutě na 100 metrů znak, takže jsem hodně překvapená z těchto výkonů a výsledků. I na 50 metrů znak je čas 28,3 poměrně slušný, takže jsem za to moc ráda. Časy jsou fantastické, nenapadlo mě, že poplavu tak rychle, a jsem moc ráda, že to stačilo na druhé místo, protože jsem tady měla tři finalistky z olympiády v Tokiu a celkově tu bylo našlapané startovní pole. Mám z toho dobrý dojem a těší mě, že se mi to tak podařilo. Umístění jsou jedna věc, ale já jsem spíš ráda za ty zaplavané časy, které mi ukázaly dobrý směr,“ radovala se.

V zimě si trénink zpestřila lezením na umělé stěně nebo běháním. „Vyměnila jsem plavecké tréninky za suchou přípravu, začal jsem lézt, k tomu i běhat, a tak nějak se připravuji na život po plavání, protože nemohu skončit ze dne na den. Cítím, že mi to pomáhá, myslím na něco jiného a lezení mě hodně baví. Do běhání se teprve musím dostat, ještě v něm nejsem úplně dobrá. Ne že bych v lezení byla dobrá, ale je to prostě fajn,“ uvedla zkušená znakařka.

Líbí se jí příjemná komunita v lezeckých centrech. „Můžu lézt se svými kamarádkami, takže jsem za to hodně ráda. A pomáhá mi to i plavecky, protože je v akci celé tělo, které potřebuji zapojit do plavání, takže si myslím, že je to určitě dobrá věc,“ dodala trojnásobná účastnice olympijských her.