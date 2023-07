Na MS pojede deset českých plavců, největšími nadějemi Kubová a Seemanová

Svaz o tom informoval na pondělní tiskové konferenci. Vinou zdravotních problémů do Japonska neodcestuje Kristýna Horská, talentovaný Miroslav Knedla si potřebuje odpočinout.

„Doufali jsme, že ostré limity splní více plavců. Snad se výkonnostní křivka zvedne vzhledem k dalšímu mistrovství světa v Dauhá, které je už příští rok v únoru, a olympijským hrám,“ řekl předseda českého svazu Jakub Tesárek k bazénovým plavcům.

„Úspěchem by bylo jedno až dvě finálové umístění. Přál bych si, abychom přivezli aspoň jeden kvalifikační limit pro olympiádu,“ dodal s tím, že největší naděje vkládá do zkušené Simony Kubové na znakařské padesátce a Seemanové na kraulařské dvoustovce.

U dálkových plavců, mezi nimiž po dlouhé době schází olympionik Matěj Kozubek, by Tesárek považoval za úspěch aspoň jedno umístění do 20. místa. Pro akvabely Karolínu Kluskovou a Anetu Mrázkovou by podle něj bylo dobrým odrazovým můstkem pro olympijskou kvalifikaci umístění okolo 15. příčky.

Plavci se v Japonsku musejí vyrovnat především s velkým časovým posunem a vlhkostí vzduchu. Seemanová, jež loňské MS v Budapešti vynechala kvůli nemoci, i Kubová už s tím mají zkušenosti z předloňských OH v Tokiu.

Simona Kubová

„Mám za sebou poslední poměrně náročný týden a po příletu do Japonska už mě čeká závěrečné ladění. Určitě bych byla spokojená s novým osobním rekordem, jelikož to by mi zajistilo vstupenku do finále. Tam už bych to holkám nedala zadarmo,“ nastiňuje Seemanová. „Mimo závodní bazén se těším na japonské jídlo, a taky, že poznám jejich kulturu třeba malinko více než při olympijských hrách.“

Tomáš Franta zase startoval na MS 2019 v Kwangdžu, kde byly podobné podmínky. Výprava bazénových plavců odlétá ve středu, jejich program začne až v druhé polovině šampionátu.

„Na znakařské padesátce si věřím na finále. Nedávné výkony na závodech v Eindhovenu naznačily, že je to v mých silách. Teď se necítím úplně dobře, takže s trenérem hodně improvizujeme a snažím se víc odpočívat,“ řekl Franta, jenž se vedle závodění těší i na japonskou polévku ramen.

Motýlkáře Daniela Gracíka čeká seniorská premiéra v dlouhém bazénu. „Jako každý budu cílit na osobní rekordy. Když dopadne semifinále, budu rád,“ prohlásil s tím, že přechod z juniorů mezi dospělé je velmi náročný.