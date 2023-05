Seemanová v prvním letošním závodě zaplavala limit na MS ve Fukuoce

„Byl to vlastně můj první seriózní závod v dlouhém bazénu od olympiády, protože jsem byla minulý rok zraněná. Bylo těžší se mentálně vrátit do závodního módu, ale jsem ráda, že jsem to zvládla na první pokus,“ uvedla třiadvacetiletá česká reprezentantka v tiskové zprávě.

„Plavalo se mi krásně. Připomněla jsem si bolest, jakou má člověk cítit při dvoustovce a jsem ráda, že padl limit na mistrovství světa. To byl jediný cíl, se kterým jsem sem jela,“ řekla Seemanová, která v roce 2020 získala na kraulařské dvoustovce titul mistryně Evropy.