Mdloby, zlomená žebra i borelióza. Seemanová znovu plave, ale musí odpočívat

Horská věří, že srdce už nebude zlobit Při neúčasti Seemanové bude největší nadějí na mistrovství Evropy v Římě Kristýna Horská. Reprezentantka věří, že se nebudou opakovat zdravotní problémy, které ji postihly před posledním závodem na červnovém mistrovství světa. Před kontinentálním šampionátem se cítí být lépe připravená než před MS, kam odjela necelé dva měsíce po operaci srdce, kterou v dubnu podstoupila kvůli arytmii V Budapešti před semifinále na 200 metrů prsa ve svolavatelně cítila nepříjemný tlak u srdce. Ovlivnilo to její závod, protože se bála, jestli vůbec bude schopná doplavat. „Byl to tehdy první závod na krev od té operace,“ připomněla na pondělní tiskové konferenci její trenérka Petra Škábová. Horská se v té době potýkala i s virózou, takže odjela domů se doléčit. Pár dní strávila u moře, kde trénovala jen individuálně, a do bazénu se vrátila plná energie. Věří, že ji situace z Budapešti posílila. „Dostala jsem se do hodně nekomfortní zóny, přesto jsem do toho závodu nastoupila a probojovala jsem se tím. Myslím, že už mě nemůže nic překvapit,“ uvedla. S psychologem ale pro jistotu probírala i variantu, jak se má zachovat v případě obdobných pocitů. „Něco málo mi poradil, ale jde o to srovnat si to v té hlavě. Věřím tomu, že se to teď nestane, a pokud ano, tak mám první pomoc, kterou mám dělat,“ poznamenala. V Římě poplave závody na 100 a 200 metrů prsa a krátkou polohovku. „Cítím se dobře na obě dvoustovky, ta stovka je doplňková, abych se rozjela a vyzkoušela si bazén. Hrozně ráda bych se přiblížila osobákům. Pokud se mi podaří alespoň jedno finále, tak budu spokojená,“ řekla.