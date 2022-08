Plavkyně Kubová si chce na ME napravit reputaci: Hlavně nenabourat do dráhy

„Vedli jsme s trenérem diskuzi, jestli se na mistrovství Evropy připravit, protože svět mi nevyšel podle představ. Na začátku sezony jsem si nemyslela, že bych mohla mít potíže se splněním limitu na Evropu, které jsem nakonec měla. Ale náhodou jsem ho zaplavala,“ řekla Kubová, kterou vede nový kouč Tom Rushton. Zná ho z International Swimming League.

V Budapešti na mistrovství světa dosáhla nejzkušenější česká reprezentantka na padesátce 16. a na dvojnásobné trati na 18. místo.

Na evropský šampionát se chystala nejen doma, ale i v cizině. Nejdřív si po Budapešti dala volno, i když chodila lézt nebo na kolo. Po mistrovství republiky se vydala na dva týdny na vysokohorské soustředění do USA. „Sice mi podle testů nevychází, že by mi mělo vysokohorské prostředí pomáhat, ale mně to pomáhá. Jsem tam nucená plavat lehce, což je fajn, protože se tam nemůžu tolik zadřít jako na jiných soustředěních,“ tvrdí.

Na posledních pár dní chytila Kubová znovu covid. „Myslela jsem, že je to nastydnutí, ale když jsem přijela domů a udělala si test, tak byl pozitivní. Nechala jsem pár dní tréninku a začala jsem trénovat až v Šamoríně a teď už mě čeká rovnou mistrovství Evropy.“

V italské metropoli by se chtěla dostat do finále. „Cítím se líp než před mistrovstvím světa. Tréninkové časy jsou lepší než před ním. Plave se mi líp a jsem i víc sebevědomá. Co se týká stovky, přijde mi, že lépe chytám vodu, bude to nejspíš tím, že teď plavu více aerobně. Nechci do Říma jen pro semifinále, budu si chtít napravit reputaci z loňského evropského šampionátu, kde jsem do finále nepostoupila.“

Otevřený bazén Foro Italico zná Kubová dokonale. „Je velkou nevýhodou, že je tam obrovské vedro. A moc krytých místností, kam by se dalo schovat, v Římě není. Bývala tam taková železná konstrukce, takže se dalo dobře orientovat. Ale slyšela jsem, že konstrukce je pryč, což by nám znakařům výrazně zhoršilo orientaci. Ale teď dva měsíce plavu venku a podmínky jsou pro všechny stejné. Jen se může stát, že nabourám do dráhy a je po závodě. Budu se snažit nenabourat.“