Seemanová vyhrála na plaveckém MČR pět disciplín, zářili i Čejka a Benešová

Barbora Seemanová vyhrála na plaveckém mistrovství republiky pět disciplín. Úřadující mistryně Evropy na kraulové dvoustovce a šestá žena z olympijských her se tak úspěšně vrátila do bazénu poté, co kvůli zdravotním problémům vzdala účast na světovém šampionátu v Budapešti.