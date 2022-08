Na výletě pozor na klíšťata, nemocných encefalitidou v kraji přibývá

Odborníci proto doporučují, aby obyvatelé byli zvlášť v těchto dnech opatrní. Aktivita klíšťat je momentálně na středním stupni rizika, což znamená, že před výletem je dobré použít repelent, v přírodě obcházet křoví, nesedat do trávy a po návratu zkontrolovat tělo.

Klíšťová encefalitida patří mezi závažná infekční onemocnění. Postihuje nervový systém a může bez ohledu na věk a imunitu zanechat dlouhodobé následky.

„Nabízelo by se, že závažný průběh bude hlavně u pacientů s horší imunitou. Není tomu tak vždy. Pro velkou část našich pacientů je klíšťová encefalitida první vážné onemocnění v životě. To naznačuje, že jejich imunitní systém do té doby fungoval dobře, a není zřejmé, proč tentokrát selhal,“ uvedla lékařka Dita Smíšková.

„Opakovaně jsem viděla padesátníky, čtyřicátníky i mladší pacienty původně zcela zdravé a v plné síle, kteří skončili s ochrnutím končetin,“ dodala.

Na rozdíl od lymeské boreliózy, která se dá léčit antibiotiky, u klíšťové encefalitidy mohou lékaři pouze tlumit projevy a příznaky. Patří sem nesnesitelné bolesti hlavy, závratě, slabost, malátnost, poruchy paměti a koncentrace a jiné.

Pokud se virus dostane až do míchy, hrozí trvalé ochrnutí končetin, ochabnutí dýchacích a polykací svalů i smrt. Spolehlivou prevencí proti klíšťové encefalitidě je očkování. Na klíšťata už je možné narazit prakticky kdekoli. Neplatí, že by se zdržovala hlavně v listnatých lesích a v nízké nadmořské výšce. Často s přisátým roztočem přijdou lidé z městského parku, horské túry nebo z neudržované zahrady.

Riziko onemocnění je dvojnásobné

Ve Zlínském kraji se pacienti nejčastěji setkali s infikovaným klíštětem v okolí Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm, Zlína nebo Luhačovic a v menších počtech případů na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku.

Za posledních pět let se počet onemocnění způsobených klíšťaty zvýšil v celém Česku. Vysoké riziko hrozí hlavně v Jihočeském kraji, v posledním období se ale zdvojnásobilo i v Královéhradeckém, Pardubickém nebo Zlínském kraji.

To potvrzují i data z místní krajské hygienické stanice. Od roku 2012 do roku 2016 zaznamenali lékaři 103 případů encefalitidy, v dalších pěti letech jich bylo 245.