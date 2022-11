Opatrný stejně jako loni vyhrál rámcovou soutěž při parkurovém Prague Playoffs

Účastník loňských olympijských her Opatrný startoval jako pětadvacátý a časem 56,24 sekundy se jasně dostal do čela. Nikdo z dalších 31 jezdců se nedostal ani pod minutu, takže český reprezentant znovu zahájil pražskou akci vítězně. Při vyhlášení mu pak v zaplněné hale zněla česká hymna. „Je to fakt skvělý pocit, když je tady takových diváků a vítězi aplaudují. Naštěstí jsem to byl já. Je to dobrý start do tohoto víkendu a snad tam ještě některá přední umístění budou,“ řekl televizní stanici Nova Sport.

S Forewerem nedávno zvítězil v přípravné soutěži v Šamoríně. Jeho teplokrevník v jedenácti letech dozrává. „V posledním roce začal být stabilní a podává pravidelně výkony na všech úrovních. Doufám, že mu to vydrží ještě dva dny,“ pousmál se Opatrný. Další program při Prague Playoffs zatím nemá přesně naplánovaný. Hlavní je pro něj sobotní pětihvězdičková soutěž, která na rozdíl od té dnešní bude s rozeskakováním. „Ještě musím promyslet, jestli budu startovat zítra, nebo půjdu třeba jen pár skoků tréninkově kvůli tomu hlavnímu sobotnímu skákání,“ dodal.

Dvakrát si projela parkur manažerka a jezdkyně Prague Lions Anna Kellnerová. Nejdříve s klisnou Catch Me If You Can absolvovala vybrané překážky, aby ji nachystala na páteční semifinále týmového Super Cupu. Dařilo se jim, ale pak Kellnerová plánovaně jízdu předčasně ukončila. „Byl to plán s ní neskákat celý parkur, abych šetřila síly na zítřek. Má dostatečnou energii, tak doufám, že zítra to bude dobré,“ uvedla. S mladým Joyridem udělala dvě chyby a zařadila se na 42. místo.

Hlavní soutěží dnešního programu v O2 areně bude večer čtvrtfinále týmového Super Cupu. To bude tentokrát bez české účasti, protože Prague Lions ze třetího místa v seriálu Global Champions League postoupili přímo do semifinále.