Kellnerová před parkurem v Praze: Nejúžasnější atmosféra, chceme na bednu

Prague Lions se díky zmíněným letošním úspěchům těší, že si v O 2 areně poprvé vyzkouší nasazení rovnou do semifinále. O postup do nedělního šestičlenného finále zabojují v pátek v konkurenci dalších jedenácti kolektivů.

„Je to velký benefit, na druhou stranu ale taky velký skok jak pro koně, tak pro jezdce,“ přemítala Kellnerová na středeční tiskovce. „Proto jsem se rozhodla den před semifinále skákat otevřenou soutěž s Catchie (svou klisnou Catch Me If You Can), abychom byly líp připraveny.“

Prostředí v hale už si sice společně vyzkoušely, avšak měly čas jen na pár skoků a musely se obejít bez závodní atmosféry. A tak Kellnerová využije čtvrtek, kdy je v týmovém klání na programu čtvrtfinále, ke generálce.

„Čekám, že Catchie bude ve čtvrtek víc překvapená, ale zase bude víc připravená jít do páteční soutěže, která bude opravdu těžká a náročná. Snažím se vytvořit co nejlepší podmínky pro dobrý parkur.“

Dodala, že v posledních trénincích se společně se svou koňskou parťačkou cítily správně naladěné. A tak už vyhlížejí příležitost předvést českému publiku, proč letos Prague Lions patří mezi přední celky.

„Že se nám letos podařilo třikrát vyhrát, je neuvěřitelné,“ cení si Kellnerová, která v týmu působí i jako manažerka.

Anna Kellnerová a Niels Bruynseels z týmu Prague Lions hovoří na tiskové konferenci před začátkem Prague Playoffs.

„Budeme se snažit, aby se nám dařilo i v Praze, ale všichni víme, že se to může jednoduše otočit. Je to nový závod a musíme k němu přistupovat tak, jako bychom žádné předchozí úspěchy neměli, protože finále bude nejobtížnější ze všech.“

Taháky Prague Playoffs Čtvrtek 20:00 - čtvrtfinále týmového Super Cupu

Pátek 20:00 - semifinále týmového Super Cupu (i s Prague Lions)

Sobota 22:05 - individuální Super Grand Prix

Neděle 17:25 - finále týmového Super Cupu Pořadatelé očekávají návštěvu až 29 tisíc diváků, hvězdou doprovodného programu je se svou show „Létající Francouz“ Lorenzo.

Při Prague Playoffs nasadí každé družstvo do akce tři jezdce, u Prague Lions je tak sestava jasná. Kellnerovou doplní Belgičani Pieter Devos a Niels Bruynseels.

„Jsme jen ve třech, takže by bylo obtížné, kdyby se někomu něco stalo. Ale budu na kluky dávat pozor,“ usmála se česká reprezentantka.

Z předchozích ročníků parkurového svátku v Praze dobře zná výjimečnou kulisu, v níž si coby domácí závodnice libuje.

„Jsou to pro mě nejlepší závody s nejúžasnější atmosférou a díky fanouškům máme při vjezdu do areny pocit, který se nedá s žádnými jinými závody porovnávat,“ pochvaluje si.

V letech 2019 a 2021 skončili Prague Lions v semifinále vždy těsně za postupovou šestkou. A letos mají všechny předpoklady k tomu, aby se do nedělního finále probojovali.