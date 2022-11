My to snad zase projedeme! Kellnerová ustála nervózní čekání a vyhlíží finále

Jakmile přeskočila poslední překážku, poplácala svou klisnu Catch Me If You Can vítězoslavně po krku. Anna Kellnerová si užívala bouření diváků a radost z povedené jízdy. Tušila, že svůj tým nasměrovala do premiérového finále Prague Playoffs. Jenže vzápětí její kolega Niels Bruynseels pokazil závěrečný skok a Prague Lions se zařadili na páté místo. A v útrobách areny čekaly ještě dva týmy, které hrozily, že je sesadí na první nepostupovou pozici...