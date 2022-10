Tři triumfy. Kellnerová a její přerod v manažerku: Nemám problém nominovat jiné

Momentálně je v pořádném kolotoči. Jak by ne, vždyť její tým útočí na dosud nejlepší umístění v historii. Do Rijádu odjíždí obhajovat, nejlépe snad ještě vylepšit průběžné třetí místo v Global Champions League, než se tenhle kolos přesune do Prahy, kde ve druhé polovině listopadu proběhne tradiční finále.

A s lepší náladou k němu Kellnerová a spol. snad ani směřovat nemohou.

Prague Lions už v tomto roce zaznamenali tři triumfy. Nejprve kralovali s plným počtem bodů v květnu ve francouzském Saint-Tropez, pak v červnu v Cannes a naposledy na konci září v New Yorku.

„Byla jsem nadšená, ale upřímně, vůbec jsem to nečekala. Niels Bruynseels i Pieter Devos to ale skvěle odjezdili, takže jsme měli všichni obrovskou radost,“ líčila.

Ono se není co divit, vždyť Kellnerová už druhým rokem plní v týmu dvojroli – je jezdkyní i manažerkou zároveň. A zároveň ukazuje, že řízení týmu má prostě v krvi.

Zatímco loni se Lions ještě tolik nedařilo, letos vysloveně září. I na úkor jí samotné, protože často musí dát v závodech přednost někomu jinému.

„Ale není pro mě nijak těžké uznat, když má někdo lepší výkonnost, a nominovat ho. Řídím se kvalitou koní, jezdců a momentální výkonností,“ vysvětluje.

Že na tohle ne zrovna jednoduché rozhodování má oko, jasně dokazují výsledky. Kellnerová přitom není sama, kdo něco takového zažívá.

London Knights kdysi jako manažerka vedla Emily Moffittová, která zároveň za tým jezdila. Celou sérii Global Champions League dokonce s týmem vyhrála.

„A dva Belgičany měla v týmu taky! Tak možná je potřeba mít manažerku a dva Belgičany,“ směje se sympatická Češka.

S Nielsem Bruynseelsem už spolupracuje roky, Pietera Devose ale přivedla loni a jde o její bezpochyby doposud největší manažerský úspěch.

Právě díky oběma belgickým jezdcům se Prague Lions drží na průběžné třetí příčce a třikrát v sezoně už zvítězili.

„Přemýšlela jsem o Pieterovi už před dvěma lety, ale tehdy to ještě nebylo aktuální. Loni už ano. A myslím, že udělal dobře,“ je přesvědčená Kellnerová.

„Rozhodně,“ souhlasí i jeden z nejlepších parkurových jezdců současnosti. „Nielse znám fakt dlouho, jsme velcí kamarádi, což je dobrá věc. Řekl jsem si, že by bylo fajn být spolu a dělat týmové výsledky. A Anna dělá fantastickou práci jako manažerka i jezdkyně zároveň, proto jsem dlouho neváhal.“

Společně teď všichni doufají, že třemi triumfy výčet úspěchů nekončí, ale že třeba další přidají i v listopadu v O 2 areně.

„Doufala jsem v lepší výsledky než loni, ale že třikrát vyhrajeme? S tím jsem nepočítala. Stát na bedně v Praze by každopádně bylo úžasné,“ zasní se Kellnerová.

Třešnička za už tak nadmíru povedenou sezonou.