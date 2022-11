Praha se chystá na Kellnerovou a spol. 600 tun písku, 240 koní a tisíce fandů

V úterý se k pražské O2 areně začínají sjíždět významní hosté. Na rozdíl od umělců či sportovců však nemíří přímo do vysočanské haly, ale zázemí nacházejí na prostranství před ní, kde vyrostl obří komplex stájí. Pohodlí nachystá zhruba 240 koním, kteří míří do Česka na čtvrtý ročník elitní parkurové soutěže Prague Playoffs. Velkolepá akce potrvá od čtvrtka do neděle.