Nováček proti favoritovi v televizi. Americký fotbal se dočkal sezony

V sobotu 15. srpna odstartuje soutěž brněnským derby a zápasem Patriots s Mustangs.

Fanoušci v Brně se po sestupu Alligators loučili s atraktivními zápasy rivalů. Po odstoupení Stallions z Paddock ligy se ale Alligators vrátili zpět. Ani letos tak derby nebude chybět. Hned na úvod ligy se ukáže, kdo je vládcem Brna. Favoritem budou Sígrs, kteří ovládli poslední tři vzájemné zápasy.

Alligators se z vítězství naposledy radovali v úvodu sezony 2018, kdy zvítězili 19:13. Brněnští příznivci si tento zápas jistě pamatují. Alligators poslední akcí zápasu za nerozhodného stavu zblokovali field goal Sígrů a volný míč donesli až do endzóny soupeře.

Společně s brněnským derby si v Paddock lize prožijí premiéru Prague Mustangs. Hlavní trenér Josef Fuksa se poprvé představí na sidelině svého týmu na hřišti Pilsen Patriots. Pro Mustangs to tak bude první měření sil se soupeři z Paddock ligy.

Talentovaný quarterback Jan Bláha si pod vedením Daniela Leška odbude premiéru v Paddock lize na hřišti Vysočina Gladiators. Quarterback nad Labem Blades nastoupil naposled v reprezentačním dresu v Maďarsku na podzim 2018. Zranění v zápase ho vyřadilo na loňskou sezonu. Nyní je zpět.

„Rehabilitace byla dlouhá, psychicky náročná, ale s dobrým výsledkem. Mám z toho dobrý pocit,“ dodal Bláha k návratu po zranění.

Na Bláhu čeká těžký test v podobě Vysočiny. Ta se musela vypořádat se změnami na postu hlavního trenéra a quarterbacka. Obě tyto role měl totiž zastávat Reginald Langford. Otěže Gladiators však opět převzal Ondřej Paulus a na pozici quarterbacka se představí Joey Bradley.

Mammoths proti Steelers

Paddock Kickoff vyvrcholí nedělním televizním zápasem. V přímém přenosu v Přerově se představí nováček Paddock ligy - Přerov Mammoths. Loňský vítěz 2. ligy na domácím hřišti přivítá Ostrava Steelers. „Je to zlomová událost pro klub. Chtěli bychom začít psát novou historii klubu, prvoligovou,“ nechal se slyšet předseda Mammoths Petr Stejskal.

Televizní zápas je pak podle Stejskala výjimečná událost nejen pro klub. „Podle mě to přesahuje rovinu klubovou, je to událost pro celé město Přerov, odkud není mnoho přímých přenosů. Je to i odměna pro diváky, kteří byli celou loňskou sezonu skvělí.“

Na Mammoths čeká při debutu ostřílený soupeř. A to jak z Paddock ligy, tak z televizních zápasů. Steelers mají za sebou tři účasti v Czech Bowlu. I se zahajovacím televizním zápasem mají Steelers zkušenost. V Ostravě si jistě přejí, aby letošní Paddock Kickoff proběhl ve větším klidu než ten loňský. Kvůli operaci slepého střeva totiž nemohl do zápasu nastoupit quarterback Randall Schroeder, za něhož nastoupil veterán Alan Kosniovský.

Obavy z prvního soupeře v Paddock lize ale v Přerově nenajdete. „Jsme nadšení, že to budou právě Steelers. Máme s nimi určitou vazbu a jsou nám rozhodně bližší než brněnské kluby,“ vysvětlil Stejskal. Sílu soupeře si ale uvědomuje. „Přijímáme roli nováčka se vším všudy. Respektujeme, že Steelers jsou velkým favoritem. Steelers hrají silový fotbal a na ty umíme.“

V Přerově doufají, že si historicky první zápas v Paddock lize nenechá ujít početné publikum. „Věřím, že po pauze, kdy lidé nemohli chodit na sport, přivítáme početnou diváckou návštěvu,“ uzavřel Stejskal.