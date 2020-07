Steelers se dočkali, kouč už jezdí za týmem na tréninky

„Kluci trénují dvakrát týdně, ale já jsem se připojil až po otevření hranic teď v úterý,“ řekl Lonnie Hursey. Že by se ale hráči trojnásobného vicemistra z předchozích tří ročníků Paddock ligy amerického fotbalu bez trenéra ulívali, to nepřipadalo v úvahu.

„Byl jsem i na dálku v nepřetržitém kontaktu jak s hráči, tak s klubovým managementem,“ líčil Hursey. „Každý trénink se natáčel, abych se mohl podívat a projít si ho, na Zoomu jsme měli mítinky, abychom si mohli podstatné věci vyříkat.“



Přesto je kouč rád, že může svůj tým vést a sledovat živě přímo na tréninku. „Posoudit připravenost po jediném tréninku nelze, ale po pár dalších už budu přesně vědět. Jsem nadšený, že zase můžu pracovat s týmem,“ podotkl Hursey.

„Konečně se otevřely i hranice s Polskem, takže už trénujeme pod vedením našeho hlavního kouče. Chybí pouze náš quarterback, jehož návrat je plánován na konec července,“ uvedl Jan Klimeš, hráč a zároveň týmový manažer. „Světová situace kolem cestování, zejména v USA, nám to trochu komplikuje, ale zatím jsme optimisté.“

Steelers věří, že se k nim připojí quarterback Aaron Ellis, který už v Ostravě byl v lednu, ale při vypuknutí pandemie se vrátil do USA. „Tvrdě makáme na tom, abychom ho sem dostali. Se zákazem cestování pro Američany se každý tým ocitl ve svízelné situaci,“ podotkl Hursey. Nejvyšší domácí soutěž v americkém fotbale by měla začít v srpnu. „Bude to zajímavé. Ale všechny kluby jsou na jedné lodi, nikdo nemá žádnou výhodu,“ pravil americký kouč ostravského celku.

Už teď je však jasné, že do hry letos nezasáhnou pardubičtí Stallions a pražští Lions. Pardubický tým se odhlásil ze soutěže už před vypuknutím epidemie, Lions teprve před dvěma týdny. „Problém Pardubic je spíše na úrovni obměny hráčského kádru. Postoj Lions asi chápeme, ale my jsme se vydali jinou cestou. Mládežnické týmy mají díky posunutí soutěže více možností konfrontace s mužským áčkem a až čas ukáže, která cesta byla správná,“ prohlásil Klimeš.