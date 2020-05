Ostravští Steelers usilují o návrat amerického quarterbacka Ellise

Ellis totiž stejně jako další zámořské posily (widereceiver Zachery Moreno z USA a safety Rodolfo Santos z Brazílie) odcestoval na začátku pandemie domů. „Chceme, aby se minimálně Aaron Ellis vrátil, jednáme spolu,“ řekl hrající člen vedení Steelers Jan Klimeš.

„Zatím nemáme dostatečně kvalitního českého quarterbacka pro nejvyšší soutěž, takže potřebujeme někoho přitáhnout. Jak to bude s ostatními zámořskými posilami, to uvidíme. Zjišťujeme, jak je na tom naše finanční portfolio,“ doplnil Klimeš.

„Zatím to vypadá, že by se Aaron vrátit měl. Z Ameriky se lítat může, připojit k týmu by se měl zřejmě na konci července.“ Problémem by podle Klimeše neměl být ani dlouhý tréninkový výpadek. „Američany jsme tu měli od půlky ledna do půlky března, absolvovali jsme spolu tři kempy. Věřím, že herní chemie bude zpět rychle.“ Kádr by měli vyztužit i hráči, kteří letos plánovali odchod do německé ligy. „Ondra Chmela a Vojtěch Korytář zůstanou ještě rok u nás,“ potvrdil Klimeš.



Ovšem ani ve vynucené pauze se hráči nenudili – utkávají se v Paddock esport lize ve hře Madden hrané na herních konzolích. Zástupci týmu Steelers se probili do finálového turnaje, který se bude konat 30. května v profesionálním esportovém studiu v Praze a odvysílá jej ČT sport. Za Steelers budou hrát Jakub Tröster, Jan Telnar a Daniel Bria, v semifinále soutěže se utkají s pražskými Lions. Druhé semifinále obstarají Ústí nad Labem Blades a Přerov Mammoths.