Z Brna k US Navy. Hvězda české ligy vyměnila americký fotbal za armádu

„Chtěl jsem se narukovat k námořnictvu kvůli rodině. Hodně členů rodiny u námořnictva sloužilo a jí jsem cítil povinnost jít v jejich stopách,“ vysvětlil Clark své rozhodnutí přesunout se ze hřiště k armádě.

Clark se k brněnskému týmu připojil v sezoně 2018 a s tehdejším nováčkem Paddock ligy postoupil až do semifinále. Za svůj výkon v dresu Sígrs si vysloužil nominaci na trofej pro nejužitečnějšího obránce. Ta mu jen těsně unikla, když v anketě skončil na druhém místě o jediný hlas za Erikem Hulmanem z Pardubic. „Dal jsem si cíl pro další rok tu trofej vyhrát a začal ještě víc dřít.“

Cíl splnil.

Sígrs se tentokrát do semifinále neprobojovali, ale Clark si na druhý pokus trofej pro nejužitečnějšího hráče odnesl. „Hodně to pro mě znamená. Nevyhrál jsem to pro sebe, ale pro celý tým a obranu Sígrs.“

Clark se slavnostního vyhlašování ankety na začátku února zúčastnil osobně. Přestože se v Česku připravoval na třetí sezonu se Sígrs, věděl, že ho může námořnictvo kdykoliv povolat zpět do Spojených států k výcviku a ukončit mu sezonu v Česku.

„Přihlášku jsem podal hned po loňské sezoně. Plánoval jsem hrát do doby než mě povolají, což bylo krátce po únorovém galavečeru.“ objasnil

Po službě trenérem

Nyní čeká Clarka osmitýdenní výcvik amerického námořnictva. „Moje hráčská kariéra je nejspíš u konce. Chtěl bych pokračovat jako trenér, jakmile skončím u námořnictva,“ nevyloučil návrat k fotbalu.

„Fotbal je součástí mého života už od dětství. Chci sportu něco vrátit zpět a předávat zkušenosti mladším hráčům,“ dodal.

Tyrone Clark skládá přísahu při svém vstupu do US Navy.

Teď věří, že mu jeho fotbalová kariéra pomůže v další životní etapě. „Fotbal mě toho hodně naučil. Jak být správný lídr, tvrdě pracovat a spolupracovat v týmu. Podobné je to v armádě. Není to o jednotlivcích. K cíli vede vždy týmový výkon. Moje pozice lídra v Sígrech mě utvrdila v tom, že dokážu v těžkých momentech vzít zodpovědnost na sebe.“

Za kariérou hráče udělal Clark tečku v podobě vyhrané individuální trofeje. Na čas strávený v Česku rád vzpomíná. „Strašně rád jsem v Česku hrál. Ani se to nedá popsat. Česko je krásná země. Tým, liga i fanoušci byli úžasní. Plánuju, že se tam pak brzy vrátím.“

Pot a dřina zůstává. Jen kopačky, chrániče a míč vyměnil Tyrone Clark za uniformu a zbraně.