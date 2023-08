Ledový muž Vencl: Strach je k ničemu, chci jít na hranu. To mě vzrušuje

Kdy vám byla největší zima?

Pamatuju si, jak jsme se vraceli z horských výprav a rozmrzaly mi doma ruce a nohy. To jsem byl ještě dítě. Vybavím si několik zimních čundrů. Jednou jsme spali v záhrabu pod sněhem. Nad ránem to lehce tálo, takže jsme se probudili v potůčku. Zima mi samozřejmě byla i během některých extrémních tréninků. Ale úplně nejhorší je, když přijedou filmaři nebo novináři. (usmívá se) To je dvakrát těžší než nejtvrdší trénink.

Pobyt v chladné vodě výrazně zlepšuje imunitu a dá se díky němu také hubnout, protože výdej energie při něm je vážně enormní.