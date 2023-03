Plival krev, má světový rekord. Vencl se v plavkách ponořil 52 metrů pod led

„Padesát dva!“ ukázal Vencl na hodinky, když se před jednou hodinou odpoledne vynořil na hladinu. Svůj plánovaný výkon posunul ještě o dva metry.

Nešlo všechno ideálně. Čas ponoru se posunul zhruba o půl hodiny. Jednomu ze čtyř přístrojových potápěčů, kteří českého ledového muže jistili, totiž zamrzla technika. Musel z vody, takže na Vencla dohlíželi tři a spolu s nimi se dolů spustil ještě kameraman.

Čtyřicetiletý Tepličan si pak sundal bílý hotelový župan, zul si zimní boty vyložené igelitovými pytlíky, aby se nepromočily a on nemrznul, a svlékl si kalhoty. „Bára by chtěla, abych udělal komínek,“ žertoval těsně před ponorem.

Led byl tlustý 35 centimetrů, a protože v noci nasněžilo, kolem otvoru se pod tíhou sněhu vyvalila voda. Na kraji trojúhelníkové díry načerpal Vencl vzduch do plic a ve 12:49 se spustil pod hladinu. Plánoval, že pod vodou bude zhruba minutu a čtyřicet vteřin. Protože si však výkon o dva metry natáhl, vynořil se po minutě a 55 vteřinách.

Když se český rekordman v zádrži dechu rozdýchal, usmál se, prsty spojil v písmeno O a řekl: „I am okay!“ Což je bezpečnostní protokol freediverů. Hned uslyšel potlesk. „Bravo! Super!“

Za překonání dalšího světového rekordu zaplatil Vencl krví. „Myslím, že to je trachea,“ říkal otužilec po vynoření.

Už při vynoření měl krvavou pusu. Plival krev i po vystoupení z vody, spěchali za ním zdravotníci. „Myslím, že to je trachea,“ ukazoval na průdušnici. „Plíce v pohodě, necítím žádnou bolest.“ I na hotelu kašlal krev, takže se řešilo, zda pojede na vyšetření do nemocnice.

Vencl se musel vyrovnávat s tlakem, který v hlubinách na tělo působí. Alpské jezero Sils, ležící v nadmořské výšce 1800 metrů, se svojí maximální hloubkou 71 metrů ideálně splňovalo parametry pro výkon českého reprezentanta ve freedivingu. Zatímco u hladiny měla voda jeden stupeň Celsia, v padesáti metrech už plus čtyři. Klesal do tepla.

Obklopen alpskými masivy, pochvaloval si Vencl ráno před výkonem, že je hezky. „V noci sice napadalo 20 centimetrů sněhu, ale teď je pěkně. Řešili jsme, jestli mě má někdo rád, když je takové počasí. Já tvrdím, že si to umím zařídit,“ usmíval se dobře naladěný extrémní sportovec. „Jakmile vidíte vodu, která je průzračná, hned se vám do ní chce. A proč to dělám? Hlavně pro pěkné fotky na Instagramu, jiný důvod nevidím,“ zubil se vyhlášený vtipálek.

Svůj první světový a zároveň i Guinnessův rekord zdolal Vencl před dvěma lety. Na zatopeném lomu Vápenka v Lahošti u Teplic uplaval propagátor otužování pod ledem také jen v plavkách 80,9 metru. Tehdy pod vodou strávil 95 vteřin. Nynější světové maximum bylo ještě bláznivější. A vykoupené krví.