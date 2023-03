Hazard se životem? Vencl po rekordu kašlal krev: I fotbalista se občas zraní

„Není to tak dramatické, jak to vypadá,“ odmítá čtyřicetiletý extrémní sportovec z Teplic nálepku šílence. Ve švýcarském jezeru Sils se dostal až do hloubky 52,1 metru, nikdo na planetě to před ním bez neoprénu nezkoušel.

Poškodil si průdušnici, trochu krve měl i v horní části plic, po dnu pozorování ho pustili z nemocnice domů. „Rozhodli se mě sledovat 24 hodin, aby měli jistotu, že v těle není žádná krevní sraženina.“

V rozhovoru pro iDNES Premium vysvětluje, že neriskuje víc než jiní profesionální sportovci a také jaký tlak na něj v hlubině působil.