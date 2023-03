OBRAZEM: (Pod)vodní svět českého icemana. Vencl chystá další světový rekord

David Vencl dostal od herce Oldřicha Kaisera přezdívku Podledník. Teď jí zase dostojí, v úterý 14. března chystá druhý světový rekord pod zamrzlou hladinou. Ve švýcarském jezeru Sils se jen v plavkách a brýlích spustí podél vodícího lana do hlubin, dosáhnout chce padesáti metrů. „Kdyby to přede mnou udělalo dvacet freediverů, kteří by se jen potopili do menší hloubky, asi bych k tomu přistupoval mnohem víc uvolněněji. V tomhle případě ale vůbec nevím, jestli to jde udělat. Neřekl bych, že mám strach, ale respekt ano,“ svěřil se Vencl. Jaký je jeho podvodní svět? Podívejte se na unikátní fotografie českého ledového muže, který drží pod ledem světové maximum v uplavané vzdálenosti. Také jen v plavkách zvládl bezmála 81 metrů.