Musíme si vštípit vítěznou mentalitu, hodnotí sezonu kouč Steelers

„Už během sezony bylo zřejmé, které dva týmy míří do finále, ale my jsme v zápasech s nimi dokázali, že jsme stejně dobří a umíme hrát na této úrovni,“ pravil trenér původem z Texasu.

V základní části jste s pražskými Lions prohráli 40:49 a s jihlavskými Gladiators těsně 23:24. Na čem ještě musíte zapracovat, abyste je dokázali porazit?

Jde o kulturu vítězství a mentalitu, že si zasloužíme být nejlepším týmem na hřišti bez ohledu na to, proti komu hrajeme. Myslím, že jsme letos něco z toho vštípili, a těším se, až se příští sezonu vrátím a zopakuji to.

Takže vaše mise u Steelers bude pokračovat i příští sezonu?

Věci ohledně mého návratu ještě nejsou oficiální, ale doufám, že do konce léta budu mít podepsané smlouvy a vrátím se, abych týmu pomohl do Czech Bowlu. Teď jen přeju Glads a Lions štěstí ve finále a doufám, že liga bude v příští sezoně připravena na nadvládu ostravských Steelers.

V prvním zápase v Jihlavě (23:24) jste přišli o naději na výhru poté, co jste v závěru zariskovali a místo vyrovnání jste se pokusili po touchdownu o dvoubodové potvrzení. To vám nevyšlo a prohráli jste. Změnil byste teď své rozhodnutí?

Plně jsme věřili útoku, nechtěli jsme hrát prodloužení. Kdybych se mohl vrátit v čase, zvolil bych pokaždé stejné řešení.

Nakolik vás oslabil fakt, že jste se na konci sezony museli obejít bez quarterbacka Brada Jonese, jemuž asociace neumožnila hrát kvůli tomu, že mu vypršelo vízum?

Z toho rozhodnutí ligy jsem byl velmi nešťastný, zejména kvůli načasování, ve kterém to přišlo. O Brada jsme přišli v době, kdy jsme se připravovali na klíčové zápasy zajišťující postup do play off. V minulé sezoně se udělaly výjimky pro nejlepší týmy, nás se to letos ale netýkalo.

Steelers se v sezoně dočkali vlastního nového hřiště, ovšem úvodní prohra s Nitrou Knights mnohé fanoušky zklamala.

To byl pro nás těžký zápas. Myslím pro ty z nás, kteří znali situaci a věděli, že to bude Bradův poslední zápas. Bylo to emocionálně vypjaté... Soupeř měl dobrou taktiku, předváděl jiné věci, než jsme naskautovali na videu. A my jsme měli problém se přizpůsobit. Rád beru tohle utkání jako takový budíček. Ostatně následující zápasy v Bratislavě (17:14) nebo s Přerovem (38:34) ukázaly náš potenciál a silný tým, kterým opravdu jsme.

Náhradní quarterback Patrik Puchala se v nich neztratil, což?

Byli jsme velmi potěšeni jeho schopností naskočit a předvést výkony, které nám pomohly dokončit sezonu se ctí. Je to dobrý kluk a poctivě bojoval za svůj tým.

Momentka ze zápasu Vysočina Gladiators (vpravo) - Ostrava Steelers

Máte za sebou první sezonu v Česku. Co na vás udělalo největší dojem, o čem budete doma povídat rodině a přátelům?

Největší věc, kterou budu moci říct doma, je, jak krásnou zemi máte a jak jsou zdejší lidé zapálení pro fotbal. Taky mě velmi bavilo cestovat do různých míst České republiky a setkávat se s laskavými lidmi. Podíval jsem se do Prahy, Brna, Jihlavy nebo třeba Bratislavy.

A co česká kuchyně? Ochutnal jste například vepřo-knedlo-zelo nebo svíčkovou?

Vyzkoušel jsem obojí a moc jsem si pochutnal.

Takže si vezete recepty do Texasu a budete doma kuchtit?

Nepochybně ano!