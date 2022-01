Ostrava Steelers mají nového quarterbacka, kouče i nejlepší hřiště v Česku

„Bradova pověst a schopnosti hrály velkou roli v mém angažmá. Probírali jsme to, vycházíme spolu skvěle. Dáme hlavy dohromady a věřím, že ze Steelers uděláme nejlepší možnou verzi tohoto týmu,“ prohlásil 31letý Texasan Gabriel Martinez, který ve funkci nahradí svého krajana Lonnieho Hurseyho.

„Tomu jsme ukončili smlouvu, stejně jako quarterbackovi Quevinu Reddingovi. Tomu po minulé sezoně vypršela smlouva a po vzájemné konzultaci jsme se rozhodli ji neprodloužit a jít jinou cestou,“ uvedl manažer Steelers Michal Trajkov.

Onou zmíněnou cestou je nový 29letý Američan Brad Jones. „Na jeho hledání se podílela skupina hráčů v čele s Ladislavem Klimkem. Stěžejní bylo, jestli již působil v Evropě, a zná tedy ‚místní‘ styl amerického fotbalu,“ vysvětloval Trajkov. „Kluci převážně hledali na portálu Europlayers, ale také se vyptávali svých známých kontaktů v zahraničí. Pevně věříme, že Brad bude velmi silnou oporou týmu a naši offense nakopne.“

Jones, jenž pochází z města Utica v oblasti New Yorku, patřil ke středoškolským talentům. „Ale na univerzitě jsem hrál v týmu, který většinou s míčem jen běhal. Moje nejlepší vysokoškolská zkušenost tak přišla až v Anglii, kde jsem na univerzitě v Durhamu dovedl svůj tým do semifinále tamní ligy,“ zmínil Jones, který se po absolutoriu rozhodl pro návrat domů za oceán. „Pak mě ale oslovilo několik týmů v Evropě a nakonec jsem se rozhodl jít do Varšavy. Po zkušenosti z Polska jsem věděl, že tohle je přesně to, co chci dělat co nejdéle. Miluju Evropu a vše, co nabízí.“

Další angažmá si americký quarterback našel ve Švýcarsku v klubu Calanda Broncos. „Ve srovnání s USA si myslím, že úroveň tamní ligy je podobná nižší vysokoškolské soutěži. V Polsku byla základna silnější,“ porovnával Brad Jones.

Od angažmá v Ostravě si slibuje úspěch. „Ostravu jsem si vybral z několika důvodů. Jednak jsem na cestách Evropou už Česko navštívil a myslím si, že by to bylo skvělé místo, které bych mohl na nějaký čas nazývat domovem. A také vím, že Steelers v posledních několika letech zůstali těsně pod vrcholem. Jako hráče mě láká pomoci týmu uspět,“ vysvětloval Jones. „A lidé z klubu, se kterými jsem mluvil, mi hned od začátku rozhodování usnadnili. Už během našeho úvodního rozhovoru jsem cítil, že existuje něco jako společné chápání toho, co ode mě tým chce a co chci já od organizace na hřišti i mimo něj. Také jsem cítil, že klub opravdu chce, abych byl jejich quarterbackem, a během rozhodování se ke mně chovali s respektem.“

Další razantní obměny kádru ostravský tým neplánuje. „Měl by zůstat bez větších změn,“ potvrdil Trajkov. „Většina hráčů u nás zůstává a plně se připravuje se na novou sezonu, která by už, jak všichni doufáme, měla začít ve standardním termínu.“

Momentálně je celý tým v plné přípravě. „Kluci v listopadu absolvovali vstupní testy, aby věděli, s čím vstupují do přípravy a na čem musí makat. Tréninky jsou čtyřikrát týdně - dvakrát posilovna, dvakrát běhání,“ vysvětloval Trajkov. „Na přípravě se podílí kondiční kouč Honza Musil a Láďa Klimek, kteří vytvářejí tréninkové plány, podle nichž kluci makají. Na konci února budou ještě výstupní testy, kde si ověříme, kolik tomu kluci dali.“

Sezonu by měli Steelers začít na novém hřišti v Ostravě-Porubě, které bude první v Česku s umělou trávou určené pro americký fotbal. „Už jen čekáme, až se oteplí, aby mohl být položen zbytek umělé trávy,“ podotkl Trajkov, který věří, že tým se letos dostane daleko. „Cíle máme nejvyšší. Myslím si, že do Czech Bowlu patříme a letos se tam určitě podíváme.“