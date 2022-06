Steelers na poslední chvíli proklouzli do semifinále. Lions suverénní

Steelers před nedělním zápasem proti Přerov Mammoths bedlivě sledovali sobotní zápas Nitra Knights s Brno Alligators. Brněnský tým totiž výhrou nad Knights zajistil dopředu Steelers postup do semifinále a Ostrava tak mohla o den později nastoupit do zápasu se semifinálovým zápasem v kapse.

Zápas Steelers s Mammoths nabídl souboj dvou českých quarterbacků. Ostravský Patrik Puchala i Michal Stoklásek z Přerova se pustili do bodové přestřelky.

Vedení domácích netrvalo dlouho, když se i Stoklásek dokázal touchdownově prosadit po passu na Filipa Novotného. Do konce poločasu se dokázal prosadit field goalem ostravský Jiří Šimečka, ale do poločasové přestávky šli s vedením Mammoths. Stoklásek s Novotným si zopakovali touchdownovou spolupráci s vypršením času a v poločase tak vedli Mammoths 14:10.

Také v druhém poločase měly hlavní slovo oba útoky. Na 21:10 navyšoval Stoklásek po zemi a do konce třetí čtvrtiny zkompletoval hattrick Novotný. Steelers šli do závěrečné čtvrtiny se ztrátou 17:27, kterou se jim podařilo smazat.

Šimečka s Košařem dvěma touchdowny dokázali přesunout vedení opět na stranu Steelers. Mammoths na výhru nestačil touchdown minutu a půl před koncem zápasu, když si prorazil cestu do endzóny Lubomír Dohnal. Ostravský útok totiž dostal poslední šanci na obrat a Patrik Puchala 14 vteřin před koncem zápasu našel Petra Škváru a touchdownem uzavřel skóre na 38:34.

Klíčový moment utkání Ostrava Steelers - Přerov Mammoths:

„Rozhodl náš předposlední útok, ve kterém jsme neskórovali a soupeř získal momentum zápasu,“ litoval po zápase trenér Mammoths Radim Dohnal. Více radosti tak měl jeho protějšek Jiří Šimkovič. „Dnes to byla reklama na fotbal. Mohlo to dopadnout jakkoliv, Přerov hrál skvěle, ale naštěstí jsme byli schopní to v závěru urvat, a to jsou ty nejlepší fotbalové momenty.“

Steelers si výhrou zajistili konečnou třetí pozici v tabulce. Mammoths do semifinále Snapbacks ligy nastoupí poprvé v klubové historii.

Alligators ukončili naděje Knights

Nitra Knights potřebovali v závěrečném kole k postupu do semifinále vyhrát na hřišti Alligators a ještě doufat v příznivé výsledky v ostatních zápasech. Knights se proti Alligators dokázali držet pouze první poločas.

Na touchdowny brněnského Robíška a Marečka dokázali Knights vzápětí zareagovat a díky dvoubodovému potvrzení druhého touchdownu se na konci první čtvrtiny dostali do vedení.

Od druhé čtvrtiny ale měli hlavní slovo domácí Alligators. Robert Wirth potvrdil sehranost s quarterbackem Suszckiewiczem a připsal si dva touchdowny. Wirtha ještě doplnil David Kilian a tečku za letošním účinkováním ve Snapbacks lize udělal americký quarterback Suszckiewicz sám po zemi.

Alligators zvítězili 40:23 a skončili na šestém místě právě před Knights.

Blades letos na výhru nedosáhli

Ústí nad Labem Blades měli na Městském stadionu poslední příležitost na výhru v letošní sezoně. Bez quarterbacka Tonyho Browna a s absencí dalších opor nebyly vyhlídky Blades proti úřadujícím šampionům příznivé. Vysočina Gladiators měli před závěrečným kolem jistotu druhého místa. Do zápasu ale nastoupili v plné sestavě včetně quarterbacka Jana Dundáčka.

Gladiators se podle očekávání dostali rychle do vedení, když v úvodu zápasu nejprve skóroval po zemi Stanislav Benc a následně díky skládce Michala Renga v endzóně soupeře si Gladiators připsali další dva body za safety.

Hlavní bodový příděl si Gladiators nechali až na třetí čtvrtinu, kdy ve velkém horku již byla viditelná únava na hráčích Blades. David Calta rychlými dvěma touchdowny posunul Gladiators do vedení 30:0 a poslední tečku za zápasem udělal Jan Dunovský. Gladiators zvítězili 37:0 a za obhajobou titulu vstoupí do semifinále z druhé pozice. Pro Blades letošní sezona skončila bez výhry.