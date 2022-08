Český americký fotbal: dramatické finále, televizní rekord, ale i výzva

Ekonomické podmínky sportu v posledních letech nepřejí. V tom amatérském je to v mnoha ohledech ještě těžší. Snapbacks liga se ale mohla v poslední sezoně opřít o nového titulárního partnera i rekordní počet přímých přenosů v televizi. V Česku a na Slovensku se na přelomu jara a léta vysílalo celkem devět utkání včetně vrcholného Czech Bowlu.

Ten rozhodl fenomenálním výkonem nejužitečnější hráč Fortuna Czech Bowlu Adam Žouželka. Jeho 99yardový touchdown patří historicky k nejlepším útočným akcím samotného finále.

„Takový sprint přes celé hřiště jsem dal úplně poprvé. Byla to zásluha spoluhráčů, nikdo se mě nedotkl. Myslel jsem, že to snad ani neuběhnu. Možná to byl ten rozdílový touchdown,“ popisoval hrdina jeden z klíčových momentů skvělého zápasu.

První liga se v posledním ročníku může pyšnit druhou nejvyšší návštěvností v historii. V průměru 327 fanoušků si našlo cestu na každý zápas amerického fotbalu. Jen v roce 2019 byl zájem vyšší.

Je otázkou budoucnosti, jestli i v příští sezoně bude hrát Snapbacks ligu celkem devět účastníků. Letos jich byl i díky týmům ze Slovenska rekordní počet.

Adam Žouželka z Prague Lions v Czech Bowlu

„Neslo to s sebou logicky větší výkonnostní rozdíly. Nicméně devět zápasů skončilo maximálně o jeden potvrzený touchdown, 14 zápasů maximálně o dva touchdowny, 24 zápasů maximálně o tři touchdowny. Nešlo tedy o nejvyrovnanější sezonu, ale s ohledem na rekordní počet týmů to považuji za hezký výsledek. Důkazem je, že o poslední místo v play off se hrálo do posledního kola základní části,“ konstatuje předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza.

Přerovští Mamuti se ve své desetileté historii dostali poprvé do play off. Nutno však konstatovat, že opakování finále mezi Lions a Gladiators naznačuje, že oba týmy jsou odskočené od dalších konkurentů. I proto vedení soutěže doufá, že v dalších sezonách se podaří rozšířit počet českých elitních týmů v Snapbacks lize.

„Mamuti, podobně jako Gladiators, se dostali do ligy postupně až z té nejnižší. Cesta tu je. Letošní Czech Bowl patřil k pěti nejvyrovnanějším v historii. Všichni si přejeme, aby se na herní kvalitu dostávaly i další ligové týmy. Není to krátký proces, ale právě Vysočina ukazuje, jak to může fungovat,“ věří PR manažer České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.

Momenty Czech Bowlu:

Třeba zlepšení přijde i ze dvou slovenských týmů Bratislava Monarchs a Nitra Knights, které rozšířily variabilitu soutěže. Bratislava se jen těsně nedostala do play off.

Prague Lions, letošní finalisté, ligu opanovali ve své historii celkem šestkrát, Gladiators jednou. Přidá se k ním v příští sezoně nový vyzyvatel?