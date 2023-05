Ocelová obrana jako nikdy předtím. Steelers míří za rekordem české ligy

Před covidem se ostravští Steelers dostali tři sezony po sobě do finále Snapbacks ligy. Ve všech případech nakonec podlehli soupeři a na titul od roku 1997 nadále čekají. Steelers v silných sezonách 2017-2019 zdobila dominantní hra obrany, která inkasovala nejméně bodů v lize.

Po slabších dvou ročnících mají Steelers šanci se opět podívat do finále a tým opět táhne obrana. Ta má navíc šanci úplně zničit statistiky z finálových sezon. Od sezony 2016 se hraje základní část Snapbacks ligy na 10 kol. Nejméně bodů v sezoně inkasovali Steelers v roce 2017, kdy soupeři celkem skórovali 81 bodů.

Počet inkasovaných bodů v letošní sezoně v polovině základní části? Sedm. První čtyři zápasy dokonce neinkasovali ani bod.

Za vším hledej trenéra

Steelers před sezonou angažovali amerického trenéra Marka Priegnitze, který oprášil zašlou slávu ocelové obrany. „Nikdo lepší tady nebyl. Ani Garry, protože ten byl hrající trenér, a tak nemohl vidět na hřišti úplně všechno,“ porovnává defenzivní lineman Teodor Reinhold Priegnitze s Garrettem Griffethem, který vedl Steelers ve finálových sezonách.

V obraně Steelers jsou zkušení hráči, kteří dokážou plnit pokyny Priegnitze. „Střídáme styly a není to jednotvárné. Máme toho připravené hodně a umíme soupeře zaskočit. Zároveň je to těžce čitelné,“ vysvětluje Reinhold. „Myslím, že dokážeme reagovat úplně na cokoliv,“ přidává zkušený linebacker Petr Foldyna.

Z hráčů obrany Steelers je cítit soustředění především na výhry. Historické statistiky jsou až na druhé koleji. „Skóre je pro fanoušky. My jsme na hřišti od toho, abychom dělali svou práci a nesledovali skóre,“ potvrdil Foldyna.

Foldyna s Reinholdem patří mezi zkušené jádro a v týmu je i řada dalších opor, které jsou ve Steelers již dlouhou dobu. „Máme na všech pozicích hráče na vysoké úrovni,“ nechal se slyšet Ondřej Chvojka, který se do Steelers vrátil po angažmá v Třinci.

Zlepšená disciplína

Také Chvojka si nového trenéra nemůže vynachválit. „Jde nám na ruku a probírá s námi různé taktiky. Rozhodně to není žádný diktátor.“

Klíčový recept k úspěchu Steelers je celkový přístup k fotbalu. „Letos se nám daří hlavně díky disciplíně, která přišla s novým trenérem. Po příchodu řekl, co od nás očekává, a jak se budeme připravovat na zápasy. Daří se nám to plnit a pak je to na hřišti vidět,“ vysvětlil Jan Telnar, který v posledním zápase proti Přerov Mammoths dokonce skóroval po interceptionu.

Fotbalisté Vysočina Gladiators (vlevo) přehráli Ostrava Steelers.

Po polovině základní části jsou Steelers na prvním místě skupiny Východ. Do semifinále postoupí dva nejlepší týmy, které se utkají o účast ve finálovém Tipsport Czech Bowlu. Finále 30. ročníku Snapbacks ligy je na programu 16. července v Jihlavě na stadionu FC Vysočina.

Právě hráči Vysočina Gladiators byli před sezonou pasováni do role jasných favoritů. Dokážou ale prorazit ostravskou obranu? Vzájemný zápas favoritů se odehraje v 8. kole 28. května na Bazalech.