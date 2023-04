Favorité dominovali: Gladiators i Steelers s nulou, Znojmo se vrací výhrou

Ostrava Steelers i Nitra Knights se v loni prezentovali produktivním útokem. To se ale v úvodním kole letošní sezony nepotvrdilo a Steelers vydřeli na domácím hřišti nad slovenským sokem výhru 14:0.

Oba útoky přitom byly schopné se posouvat s míčem, ale v klíčových momentech u endzón vládly obrany. Bezbodové skóre dokázali prolomit domácí Steelers ve druhé čtvrtině. Útoku se v úvodu zápasu dařilo prosazovat především běhy do stran a tímto způsobem otevřel skóre také Jakub Březina.

Knights se spoléhali v útoku především na passovou hru quarterbacka Borise Bútory, ale obrana Steelers dokázala držet soupeře daleko od své endzóny. Naopak Steelers se v útoku začali prosazovat po zemi i vzduchem a první passový touchdown v sezoně si připsal quarterback Bradley Jones, který v endzóně našel přesně Jana Vysloužila. Steelers tak vedli v poločase 14:0.

Útok Nitry se sice v passové hře dokázal posouvat vpřed, ale obrana Steelers vždy dokázala vystavit stopku a soupeře k bodům nepustila. Lépe si ale nevedl ani útok domácích, a tak zápas skončil výhrou Steelers 14:0.

Akce zápasu Ostrava - Nitra:

„Naše obrana hrála neuvěřitelně. Několikrát nás jejich útok zatlačil, ale dokázali jsme je pokaždé zastavit. Máme nový systém v obraně, na kterém jsme tvrdě pracovali. Hodně jsme to v průběhu zápasu měnili a řekl bych, že jsme soupeře trochu zmátli,“ vysvětlil po zápase hlavní trenér Steelers Mark Priegnitz.

Znojmo slaví

Znojmo Knights ve své premiéře ve Snapbacks lize přivítalo na domácím hřišti hráče z Ústí nad Labem Blades. Oba útoky měly problém se proti soupeři prosadit, a tak k vidění byly především odkopy. Ve třetí čtvrtině dokázal při odkopu využít chyby hostující Martin Antoš. Po odkopu Znojma si Antoš všiml, že nikdo se soupeřů není v blízkosti míče. Volný míč na zemi sebral a než stihli znojemští zareagovat, tak už měl volnou cestu do endzóny.

To byl ze strany Blades ale jediný bodový příspěvek v zápase. Knights se dokázali v závěrečné čtvrtině prosadit v útoku hned dvakrát a otočit skóre. V obou případech se o touchdowny domácích postaral Jakub Sysel. Quarterback Ashley Bailey jeden touchdown dokázal potvrdit za dva body, když se vymanil z velkého tlaku a přesně našel v endzóně Vojtěcha.

Blades se ani v závěru zápasu nedokázali v útoku prosadit a prohráli tak 8:14.

Spokojenost v Bratislavě

Monarchs se na hřišti Přerova dokázali rychle bodově prosadit, když využili ztráty míče a po necelých třech minutách hry se kopem přesně trefil Peter Brauner. Mammoths se v útoku trápili a jediný touchdown zaznamenali po chybě Monarchs. Miroslav Večerka odkopl míč k blízkosti endzóny, kde se míče omylem dotkl hráč Monarchs a volný míč se dostal do endzóny. Tam jej zalehl Petr Tomaník a Mammoths si tak připsali touchdown.

Vedení 7:3 Mammoths udrželi až do třetí čtvrtiny. Útok Monarchs se poprvé dostal do endzóny díky běhu quarterbacka Marka Pavloviče. Monarchs se tak na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny dostali do vedení 10:7.

Mammoths se v útoku trápili. Pojistku za vítězstvím udělal pět minut před koncem zápasu Branislav Balaďa, který si prorval cestu do endzóny ze vzdálenosti jednoho yardu.

Monarchs si především díky obraně odvezli z Přerova výhru 16:7. „Věděli jsme, že pokud chceme vyhrát, tak musíme zastavit jejich běhovou hru, což se nám nakonec podařilo. Myslím, že nás to nakopne do dalšího zápasu, ale musíme se poučit z našich chyb a zlepšit naši disciplinovanost. Měli jsme příliš velký počet faulů,“ hodnotil po zápase hlavní trenér Monarchs Marián Husár.

Gladiators dominují

Gladiators potvrdili roli favoritů a domácím Alligators nedali šanci. Quarterback Jan Dundáček dovedl svůj útok v úvodní čtvrtině ke dvěma touchdownům. Další ranou pro Alligators bylo zranění quarterbacka Tomáše Fortelného v úvodní čtvrtině.

Zbytek zápasu tak měli Gladiators pevně ve své režii. Útok Gladiators zaznamenal hned 7 touchdownů a došel si k pohodlné výhře 49:0.